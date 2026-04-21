Çoğu Kişi Nedenini Bilmiyor: Soğan Doğrarken Neden Ex'imizi Özlemiş Gibi Ağlıyoruz?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 12:27

Mutfakta soğan kesmek, çoğumuz için kaçınılmaz bir gözyaşı seli demek. Peki bu günlük dramın arkasında yatan bilimsel mekanizmanın, milyonlarca yıllık evrimsel bir savunma sistemi olduğunu biliyor muydunuz?

Soğanın hücrelerindeki karmaşık kimyasal reaksiyonlar, gözlerimizi acıtan uçucu bileşikleri saniyeler içinde serbest bırakıyor!

Soğanın Göz Yaşartıcı Kimyasal Silahı Nasıl Çalışır?

Soğan hücreleri hasar gördüğünde başlayan süreç, adeta moleküler bir bomba gibi patlar. Hücre duvarları kırıldığında alliinase enzimi, soğanda doğal olarak bulunan amino asitlerle buluşur. Bu karşılaşma, propanetial S-oksit adlı uçucu bileşiğin oluşumunu tetikler.

Albany Üniversitesi'nden organik kimya uzmanı Eric Block, soğan kimyası üzerine yaptığı kapsamlı araştırmalarda bu süreci detaylandırmıştır. Block'a göre, propanetial S-oksit havada süzülen görünmez bir silah gibi davranır ve gözlere ulaştığında kükürik aside dönüşür. Bu asit, gözün doğal savunma mekanizmasını devreye sokar ve yoğun gözyaşı salgısına neden olur.

Gözünüz Yaşarmadan Soğan Doğramak Mümkün mü?

Bilim insanları, bu acı verici duruma karşı çeşitli çözümler geliştirmiştir. En etkili yöntemlerden biri, soğanı kesmeden önce buzdolabında soğutmaktır. Düşük sıcaklık, enzim aktivitesini yavaşlatarak uçucu bileşiklerin oluşumunu azaltır. Keskin bıçak kullanmak da kritik öneme sahiptir; küt bıçaklar daha fazla hücreyi parçalayarak kimyasal reaksiyonu hızlandırır.

Su altında soğan soyma tekniği de etkili bir yöntemdir. Su, uçucu bileşikleri gözlere ulaşmadan önce çözer. Bazı şefler, soğanı kesmeden önce sakız çiğnemeyi de önermektedir; bu yöntem ağız solunumunu artırarak burun solunumunu azaltır.

Bilimin Gözyaşısız Soğan Başarısı

2008 yılında Japonya'da gerçekleştirilen çığır açan bir araştırma, soğan severler için devrim niteliğinde sonuçlar doğurdu. Japon bilim insanları, genetik mühendislik teknikleri kullanarak gözyaşı oluşturmayan soğan çeşidi geliştirmeyi başardılar. Bu özel soğanlar, alliinase enzim aktivitesinin önemli ölçüde azaltıldığı selektif yetiştirme yöntemleriyle üretiliyor.

Modern tarım teknolojisi sayesinde, gelecekte mutfaklarımızda tamamen 'gözyaşısız' soğan deneyimi yaşayabileceğiz. Bu gelişmeler, günlük yaşamımızdaki küçük rahatsızlıklara bile bilimsel çözümler bulunabileceğini gösteriyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
