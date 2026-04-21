Çoğu Kişi Nedenini Bilmiyor: Soğan Doğrarken Neden Ex'imizi Özlemiş Gibi Ağlıyoruz?

Soğan hücreleri hasar gördüğünde başlayan süreç, adeta moleküler bir bomba gibi patlar. Hücre duvarları kırıldığında alliinase enzimi, soğanda doğal olarak bulunan amino asitlerle buluşur. Bu karşılaşma, propanetial S-oksit adlı uçucu bileşiğin oluşumunu tetikler.

Albany Üniversitesi'nden organik kimya uzmanı Eric Block, soğan kimyası üzerine yaptığı kapsamlı araştırmalarda bu süreci detaylandırmıştır. Block'a göre, propanetial S-oksit havada süzülen görünmez bir silah gibi davranır ve gözlere ulaştığında kükürik aside dönüşür. Bu asit, gözün doğal savunma mekanizmasını devreye sokar ve yoğun gözyaşı salgısına neden olur.