Evler Kendi Suyunu Üretebilecek: Japonya'da Şebekesiz Su Kullanımı Başlıyor!

Japonya'nın özellikle kırsal kesimlerinde yeni bir teknoloji deneyimleniyor. Şehir merkezine uzak noktalarda, eskiyen kamu su sistemlerine bağımlı olan evler, artık herhangi bir şebekeye bağlı olmak zorunda değil. Bu evlerde, bağımsız olarak çalışan ve kendi kendine yeten cihazlar deneniyor.

Bu üniteler geleneksel altyapıya benzemiyor. Çamaşır makinelerinin yanında sessizce duran bu cihaz, dış bağlantı olmadan suyu filtreliyor ve devirdaim ettiriyor.

Japonya'da su sistemleri giderek sürdürülemez hale geliyor. Özellikle nüfusun azaldığı bölgelerdeki yerel yönetimler, uzun mesafeler boyunca uzanan boru hatlarının bakımını sağlamakta zorlanıyor. Maliyetler de git gide artıyor.

Tokyo merkezli WOTA Corp. tarafından geliştirilen WOTA BOX isimli cihaz, lavabolardan ve çamaşır makinesinden gelen atık suların %97'sini arıtıp daha sonra ev içi kullanım için yeniden dolaştırıyor. Cihaz, merkezi olmayan bir ev tipi su geri dönüşüm sistemi olarak çalışıyor. Herhangi bir şebeke sistemine ise bağlanması gerekmiyor. Sistem, gelişmiş filtreleme membranları ve kimyasal dezenfeksiyon yöntemleri kullanarak suyu kullanılabilir hale getiriyor. Su, Japonya'nın içme suyu standartlarını ve Dünya Sağlık Örgütü kriterlerini karşılıyor.