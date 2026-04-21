Evler Kendi Suyunu Üretebilecek: Japonya'da Şebekesiz Su Kullanımı Başlıyor!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 09:36

Japonya'da altyapıyı rahatlatacak yeni bir teknoloji konuşuluyor. Geliştirilen teknoloji sayesinde, evler artık şebeke suyuna bağlanmak zorunda olmayacak. Evler, şebekeden tek bir damla su almadan kendi sularını üretebilecek. Bu sistem, özellikle afet dönemlerinde insanların yardımına koşacak.

Japonya'da bir devrim yaşanıyor.

Japonya'nın özellikle kırsal kesimlerinde yeni bir teknoloji deneyimleniyor. Şehir merkezine uzak noktalarda, eskiyen kamu su sistemlerine bağımlı olan evler, artık herhangi bir şebekeye bağlı olmak zorunda değil. Bu evlerde, bağımsız olarak çalışan ve kendi kendine yeten cihazlar deneniyor.

Bu üniteler geleneksel altyapıya benzemiyor. Çamaşır makinelerinin yanında sessizce duran bu cihaz, dış bağlantı olmadan suyu filtreliyor ve devirdaim ettiriyor.

Japonya'da su sistemleri giderek sürdürülemez hale geliyor. Özellikle nüfusun azaldığı bölgelerdeki yerel yönetimler, uzun mesafeler boyunca uzanan boru hatlarının bakımını sağlamakta zorlanıyor. Maliyetler de git gide artıyor.

Tokyo merkezli WOTA Corp. tarafından geliştirilen WOTA BOX isimli cihaz, lavabolardan ve çamaşır makinesinden gelen atık suların %97'sini arıtıp daha sonra ev içi kullanım için yeniden dolaştırıyor. Cihaz, merkezi olmayan bir ev tipi su geri dönüşüm sistemi olarak çalışıyor. Herhangi bir şebeke sistemine ise bağlanması gerekmiyor. Sistem, gelişmiş filtreleme membranları ve kimyasal dezenfeksiyon yöntemleri kullanarak suyu kullanılabilir hale getiriyor. Su, Japonya'nın içme suyu standartlarını ve Dünya Sağlık Örgütü kriterlerini karşılıyor.

Ocak 2026'da, nüfus azalması nedeniyle su altyapısının bakımının mali açıdan sürdürülemez hale geldiği Akita ve Ishikawa gibi bölgelerde, bu cihazın denemeleri başladı. Yerel yönetimler, uzak bölgelerdeki haneler için olası uzun vadeli bir çözüm olarak WOTA sistemini deneyimliyor. Japonya hükümeti de Haziran 2025'te kabul edilen ulusal strateji '2025 Ekonomik ve Mali Yönetim ve Reform Temel Politikası'nda' merkezi olmayan su altyapısına verdiği desteği resmileştirdi.

Yeni teknolojinin en büyük avantajı ise afet durumlarında kullanılabilecek olması. Özellikle deprem gibi su altyapısına da zarar veren durumların ardından bu cihazlar, evlerin kendi su ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
