Avrupa'da Gidenlerin Türkiye Sandığı Ülke: Her Yerde Türkçe Konuşuluyor!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 11:00

Avrupa'da birçok ülke birbirine benziyor. Bağımsızlığını 2008 yılında ilan eden genç ülke Kosova ise Türkiye'ye benziyor! Ziyaretçilerini sanki Türkiye'de bir yerlere gelmiş gibi hissettiren ülkede Türkçe de resmi dillerden biri olarak kabul ediliyor. 

Avrupa'da gidenlerin Türkiye sandığı ülke: Kosova.

Son dönemde Kosova, özellikle de Prizren ve Priştine şehirleri, Türkiye'den gidenlerde büyük bir  şaşkınlığa neden oluyor. 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova'ya gidenler, sanki Türkiye'de bir yerlere gelmiş gibi hissediyor. Bunun sebebi ise iki ülkenin uzun bir süre aynı tarihi paylaşmış, dolayısıyla kültürel açıdan benzer olmaları.

Kosova, yaklaşık 500 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Uzun süreli birliktelik, ülkede derin izler bıraktı. Mimari, mutfak kültürü, gelenekler ve en önemlisi de dil benzerlikleri bugün bile görülebiliyor.

Türkçe, Kosova'nın bazı bölgelerinde "resmi kullanımda dil" statüsüne dahil edildi.

2024 yılında Lipyan Belediye Meclisinde yapılan oturumda, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın girişimiyle Türkçe'nin “resmi kullanımda dil” statüsü kazanması oy birliğiyle kabul edilmişti. Türkçe, Kosova'da yüz yıllardır mevcut olduğu için bu girişimde bulunulmuştu ve 2024 yılında Kosova'da Türkçe bir belediyede daha resmiyet kazanmış oldu.

Kosova yasalarına göre, belediye sınırları içerisinde geleneksel olarak konuşulan bir dil, temsil oranına bakılmaksızın “resmi kullanımda dil” statüsüne sahip olabiliyor. 2024 yılında yapılan nüfus sayımının sonuçlarına göre ülkede toplam 19 bin 419 Türk yaşarken, yaklaşık 50 bin kişi anadilinin yanında Türkçe de konuşabiliyor.

Kosova'da yaşayan Türklerin sayısı her geçen yıl artıyor.

Türkçe, Kosova'da Prizren ve Mamuşa Belediyelerinde resmi diller arasında, Gilan, Güney Mitroviça, Priştine ve Vuçıtırın Belediyelerinde  de kullanımda olan diller arasında sayılıyor. Türkiye ile Kosova'nın ilişkilerinin de güçlü olduğunun altı çiziliyor. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, ülkemiz Kosova’nın ticaret ortakları arasında 239 milyon Avro’luk ihracatı ile üçüncü sırada yer alıyor. Kosova’da 44 adedi yatırımcı olmak üzere kayıtlı toplam 900’ün üzerinde Türk firması bulunuyor, sözkonusu firmalar tarafından yaklaşık 7.000-9.500 kişiye istihdam olanağı sağlanıyor.

Kosova'ya yolu düşen Türkler hem kendilerini ülkelerinde gibi hissedebiliyor hem de yeni bir kültürü tanımanın tadına varıyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
