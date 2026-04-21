Avrupa'da Gidenlerin Türkiye Sandığı Ülke: Her Yerde Türkçe Konuşuluyor!

Son dönemde Kosova, özellikle de Prizren ve Priştine şehirleri, Türkiye'den gidenlerde büyük bir şaşkınlığa neden oluyor. 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova'ya gidenler, sanki Türkiye'de bir yerlere gelmiş gibi hissediyor. Bunun sebebi ise iki ülkenin uzun bir süre aynı tarihi paylaşmış, dolayısıyla kültürel açıdan benzer olmaları.

Kosova, yaklaşık 500 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Uzun süreli birliktelik, ülkede derin izler bıraktı. Mimari, mutfak kültürü, gelenekler ve en önemlisi de dil benzerlikleri bugün bile görülebiliyor.