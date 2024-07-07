Hepimizin Bayıla Bayıla Dinlediği KÖFN Grubunun En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

KÖFN, kendine özgü tarzı ve derin müzikal anlatımıyla dinleyicilerin kalbinde taht kurmuş bir grup. Şimdi, hepimizin büyük bir zevkle dinlediği KÖFN'ün en etkileyici şarkısını seçme zamanı geldi! Hazırsan seni oylamaya alalım👇

Unutma, sadece tek bir seçim hakkın var😊