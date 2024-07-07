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Hepimizin Bayıla Bayıla Dinlediği KÖFN Grubunun En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Hepimizin Bayıla Bayıla Dinlediği KÖFN Grubunun En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 18:01

KÖFN, kendine özgü tarzı ve derin müzikal anlatımıyla dinleyicilerin kalbinde taht kurmuş bir grup. Şimdi, hepimizin büyük bir zevkle dinlediği KÖFN'ün en etkileyici şarkısını seçme zamanı geldi! Hazırsan seni oylamaya alalım👇

Unutma, sadece tek bir seçim hakkın var😊

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Birini seç bakalım!

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