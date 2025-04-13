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Hepimize Çocukluğumuzu Hatırlatan O Playlist Geldi

etiket Hepimize Çocukluğumuzu Hatırlatan O Playlist Geldi

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 18:01

90'lar sonu ve 2000'ler başında çocuk ve genç olan herkes bilir ki bu şarkılar muhteşemdir. Hepimizin çocukluk ve gençlik zamanlarını, hatıralarını canlandıracak!

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1. Tarkan - Dudu

2. Evanescence - Bring Me To Life

3. Kenan Doğulu - Çakkıdı

4. Shakira - Hips Don’t Lie

5. Serdar Ortaç - Şeytan

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6. Beyonce - Crazy In Love ft. Jay Z

7. Hepsi - Yalan

8. 50 Cent - In Da Club

9. Murat Boz - Aşkı Bulamam Ben

10. Linkin Park - Numb

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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