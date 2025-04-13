Hepimize Çocukluğumuzu Hatırlatan O Playlist Geldi
90'lar sonu ve 2000'ler başında çocuk ve genç olan herkes bilir ki bu şarkılar muhteşemdir. Hepimizin çocukluk ve gençlik zamanlarını, hatıralarını canlandıracak!
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1. Tarkan - Dudu
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2. Evanescence - Bring Me To Life
3. Kenan Doğulu - Çakkıdı
4. Shakira - Hips Don’t Lie
5. Serdar Ortaç - Şeytan
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6. Beyonce - Crazy In Love ft. Jay Z
7. Hepsi - Yalan
8. 50 Cent - In Da Club
9. Murat Boz - Aşkı Bulamam Ben
10. Linkin Park - Numb
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