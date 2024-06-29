Hem Ürpertici Hem Düşündürücü: Karşınızda En İyi Bulmacalı Korku Oyunları
Hem Ürpertici Hem Düşündürücü: Karşınızda En İyi Bulmacalı Korku Oyunları
Korku oyunlarını seviyoruz, bizlere verdiği gerilim hissiyatı oldukça güzel ancak bazı korku oyunları var ki, içerisinde düşündüren ve kafa yoran bulmacalara yer veriyor. Peki bu oyunlar hangileri merak ediyor musunuz?
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10. Penumbra Overture
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9. Firework
8. Rusty Lake Hotel
7. Inside
6. Bendy and the Ink Machine
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5. A Rose in the Twilight
4. I'm on Observation Duty
3. In Sound Mind
2. Home Safety Hotline
1. Lethal Company
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