Hem Ürpertici Hem Düşündürücü: Karşınızda En İyi Bulmacalı Korku Oyunları

Çıktığı tarihte ortalığı kasıp kavuran Lethal Company, içerisinde yer alan bulmacaları da hesaba katacak olursak oldukça gerilimli bir korku oyunu olarak tanımlanabilir. Ayrıca arkadaşlarınız ile birlikte oynamak bu yapımı daha farklı bir seviyeye taşıyor.