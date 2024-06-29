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Hem Ürpertici Hem Düşündürücü: Karşınızda En İyi Bulmacalı Korku Oyunları

Hem Ürpertici Hem Düşündürücü: Karşınızda En İyi Bulmacalı Korku Oyunları

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 13:01

Korku oyunlarını seviyoruz, bizlere verdiği gerilim hissiyatı oldukça güzel ancak bazı korku oyunları var ki, içerisinde düşündüren ve kafa yoran bulmacalara yer veriyor. Peki bu oyunlar hangileri merak ediyor musunuz?

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10. Penumbra Overture

10. Penumbra Overture

Frictional Games tarafından geliştirilen ve 2007 yılında yayınlanan Penumbra Overture, hayatta kalma ve korku temasını çok güzel işlemesi sebebiyle gönüllerde taht kurmayı başarmış bir yapım. Aynı zamanda içerisinde yer alan irili ufaklı bulmacalar ile de hafızalara kazınmıştı.

9. Firework

9. Firework

Yanlışlıkla çıkan bir yangın sonrası geçmişteki bir dava tekrar açılıyor ve sizde olayların tam ortasında bulunuyorsunuz. İçerisinde gizemin, dedektifliğin ve bulmacanın bolca bulunduğu bu korku oyununa mutlaka bir şans vermelisiniz.

8. Rusty Lake Hotel

8. Rusty Lake Hotel

Rusty Lake oteli içerisinde çeşitli gizemleri ve bulmacaları çözerken bir yandan gerileceğiniz fakat görünürde o kadar da korkutucu durmayan bu oyunu bir ara mutlaka denemeniz gerekiyor. Oyun, kendine has yapısıyla ön plana çıkmayı başarıyor.

7. Inside

7. Inside

Yine pek fazla korkutucu olmayan ancak yer yer gerileceğiniz, yer yer ise atmosferinin ürperticiliğine takılacağınız Inside, içerisinde yer alan bulmacalarıyla da ön plana çıkmayı başarıyor.

6. Bendy and the Ink Machine

6. Bendy and the Ink Machine

Çocukluğumuzdaki çizgi film karakterlerini daha ürpertici ve korkutucu görmek için Bendy and the Ink Machine oyununa bir göz atabilirsiniz. İçerisinde çeşitli bulmacaların yer aldığı ve atmosferiyle ön plana çıkan bu oyun, 2017 yılında oldukça ses getiren bir çıkış süreci yaşamıştı.

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5. A Rose in the Twilight

5. A Rose in the Twilight

Gizemli bir kalede uyanıyor ve etraftaki gotik nesneler ile etkileşime geçerek dehşeti çağrıştıran bazı elementlerin peşinden koşuyorsunuz. Listenin en ilginç yapımlarından birisi olan A Rose in the Twilight'a bir ara mutlaka göz gezdirin.

4. I'm on Observation Duty

4. I'm on Observation Duty

Çeşitli kameraları tarayarak farklı anormallikleri tespit etmeye çalıştığınız I'm on Observation Duty, yer yer tüyler ürperten atmosferiyle ön plana çıkıyor. Kameraları izlerken eşyaların sürekli yer değiştirdiğini ve hatta bazen sizi gizlice izleyen silüetleri görebilmeniz mümkün.

3. In Sound Mind

3. In Sound Mind

İçerisinde çılgın bulmacaların yer aldığı In Sound Mind, oyunculara benzersiz bir korku deneyimi sunmak istiyor. Kendi zihninizde kaçmaya çalışacağınız bir dizi olay yaşayacak ve psikolojik bir korku deneyimine şahit olacaksınız.

2. Home Safety Hotline

2. Home Safety Hotline

Sorunlu müşterilerden gelen çağrıları yanıtlamak size çok kolay gibi gelebilir ancak işin arka tarafında oldukça tüyler ürpertici bazı olaylara şahit olacağınızı unutmamanız gerekiyor. Home Safety Hotline, bu sene çıkmış en güzel yapımlardan bir tanesi.

1. Lethal Company

1. Lethal Company

Çıktığı tarihte ortalığı kasıp kavuran Lethal Company, içerisinde yer alan bulmacaları da hesaba katacak olursak oldukça gerilimli bir korku oyunu olarak tanımlanabilir. Ayrıca arkadaşlarınız ile birlikte oynamak bu yapımı daha farklı bir seviyeye taşıyor.

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