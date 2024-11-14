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Hem Rapçi Hem Aktivist: Rap'iyle Dünyaya Kafa Tutan Immortal Technique'in Dinlemeniz Gereken 13 Şarkısı

etiket Hem Rapçi Hem Aktivist: Rap'iyle Dünyaya Kafa Tutan Immortal Technique'in Dinlemeniz Gereken 13 Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
14.11.2024 - 13:31

yoksulluk, ırkçılık, sınıf mücadelesi ve çok daha fazlası... Sahne adıyla Immortal Technique, kendi adıyla Felipe Andres Coronel'in en muhteşem şarkıları bu listede!

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1. Immortal Technique - The Point Of No Return

2. Immortal Technique - Dance With The Devil

3. Immortal Technique - Leaving The Past

4. Immortal Technique - The 3rd World

5. Immortal Technique - Caught In The Hustle

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6. Immortal Technique - The 4th Branch

7. Immortal Technique - Positive Balance

8. Immortal Technique - Obnoxious

9. Immortal Technique - Civil War

10. Immortal Technique - Stronghold Warriors

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11. Joell Ortiz & Immortal Technique - Modern Day Slavery

12. Immortal Technique - You Never Know ft. Jean Grae

13. Immortal Technique - Creation & Destruction

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