Hem Rapçi Hem Aktivist: Rap'iyle Dünyaya Kafa Tutan Immortal Technique'in Dinlemeniz Gereken 13 Şarkısı
Hem Rapçi Hem Aktivist: Rap'iyle Dünyaya Kafa Tutan Immortal Technique'in Dinlemeniz Gereken 13 Şarkısı
yoksulluk, ırkçılık, sınıf mücadelesi ve çok daha fazlası... Sahne adıyla Immortal Technique, kendi adıyla Felipe Andres Coronel'in en muhteşem şarkıları bu listede!
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1. Immortal Technique - The Point Of No Return
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2. Immortal Technique - Dance With The Devil
3. Immortal Technique - Leaving The Past
4. Immortal Technique - The 3rd World
5. Immortal Technique - Caught In The Hustle
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6. Immortal Technique - The 4th Branch
7. Immortal Technique - Positive Balance
8. Immortal Technique - Obnoxious
9. Immortal Technique - Civil War
10. Immortal Technique - Stronghold Warriors
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