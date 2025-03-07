Hem Oyuncu Hem Şarkıcı: Hakan Kurtaş'a Aşık Olma Garantili Çalma Listesi
Hem Oyuncu Hem Şarkıcı: Hakan Kurtaş'a Aşık Olma Garantili Çalma Listesi
Oyunculuğu ile hepimizi büyüleyen Hakan Kurtaş şimdi de sesiyle bizi büyülemeye hazırlanıyor. Hem oyuncu hem müzisyen olan Hakan Kurtaş'ı dinlemeye hazır mısınız? Şimdiye kadar dinlemediğinize pişman olacağınıza eminiz!
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1. Tesadüfen
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2. Haberin Yok
3. Yanar
4. Kumbahçe
5. Bir Bir
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6. Hokus pokus
7. Armağan
8. FER
9. GZGN
10. Vadi
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