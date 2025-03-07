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Hem Oyuncu Hem Şarkıcı: Hakan Kurtaş'a Aşık Olma Garantili Çalma Listesi

etiket Hem Oyuncu Hem Şarkıcı: Hakan Kurtaş'a Aşık Olma Garantili Çalma Listesi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 23:30

Oyunculuğu ile hepimizi büyüleyen Hakan Kurtaş şimdi de sesiyle bizi büyülemeye hazırlanıyor. Hem oyuncu hem müzisyen olan Hakan Kurtaş'ı dinlemeye hazır mısınız? Şimdiye kadar dinlemediğinize pişman olacağınıza eminiz!

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1. Tesadüfen

2. Haberin Yok

3. Yanar

4. Kumbahçe

5. Bir Bir

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6. Hokus pokus

7. Armağan

8. FER

9. GZGN

10. Vadi

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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