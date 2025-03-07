Hem Oyuncu Hem Şarkıcı: Hakan Kurtaş'a Aşık Olma Garantili Çalma Listesi

Oyunculuğu ile hepimizi büyüleyen Hakan Kurtaş şimdi de sesiyle bizi büyülemeye hazırlanıyor. Hem oyuncu hem müzisyen olan Hakan Kurtaş'ı dinlemeye hazır mısınız? Şimdiye kadar dinlemediğinize pişman olacağınıza eminiz!