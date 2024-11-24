Hem Eurovision Hem de Kalplerimizin Birincisi Olan Sertab Erener'in En İyi Şarkısını Seçiyoruz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Hem Eurovision Hem de Kalplerimizin Birincisi Olan Sertab Erener'in En İyi Şarkısını Seçiyoruz!
2003'te Eurovision'daki çok keyifli performansından sonra birinci olan Sertab Erener çok uzun süredir hepimizin de kalbinde önemli bir yere sahip. Her şarkısıyla içimizdeki farklı bir duyguyu ön plana çıkaran Sertab Erener'in en iyi şarkısını oyluyoruz şimdi de. Hadi seçimini yap!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seç bakalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın