Hem Eurovision Hem de Kalplerimizin Birincisi Olan Sertab Erener'in En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

2003'te Eurovision'daki çok keyifli performansından sonra birinci olan Sertab Erener çok uzun süredir hepimizin de kalbinde önemli bir yere sahip. Her şarkısıyla içimizdeki farklı bir duyguyu ön plana çıkaran Sertab Erener'in en iyi şarkısını oyluyoruz şimdi de. Hadi seçimini yap!