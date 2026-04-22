Headbang’den Blast Beat’e: Metal Müziği Anlamak İçin Bilmen Gereken Terimler

Bir metal şarkısını tanımanı sağlayan şey çoğu zaman riff’tir. Parçada o tekrar eden gitar kısmı var ya, işte o. İyi bir riff varsa şarkı zaten kendini dinletiyor. Kötüyse geçmiş olsun, unutulup gider. Bazı riff’ler var, ilk notadan tanırsın… işte onlar efsane oluyor.