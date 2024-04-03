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Hazır Yeni Single Haberi Gelmişken Normani'nin Dinlemeniz Gereken En Hareketli Şarkıları

etiket Hazır Yeni Single Haberi Gelmişken Normani'nin Dinlemeniz Gereken En Hareketli Şarkıları

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 19:10

Şöyle biraz coşalım istedik! Normani listesi taze çıktı, kalkın ayağa!

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1. Normani - Motivation

2. Normani - Wild Side ft. Cardi B

3. Normani - Waves ft. 6LACK

4. Normani & Calvin Harris - Checklist ft. Wizkid

5. Sam Smith & Normani - Dancing With A Stranger

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6. Khalid & Normani - Love Lies

7. Ariana Grande & Normani & Nicki Minaj - Bad To You

8. Megan Thee Stallion & Normani - Diamonds

9. Normani - Swing ft. Quavo & Davido

*** BONUS*** Normani - Wild Side

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