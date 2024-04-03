Hazır Yeni Single Haberi Gelmişken Normani'nin Dinlemeniz Gereken En Hareketli Şarkıları
Hazır Yeni Single Haberi Gelmişken Normani'nin Dinlemeniz Gereken En Hareketli Şarkıları
Şöyle biraz coşalım istedik! Normani listesi taze çıktı, kalkın ayağa!
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1. Normani - Motivation
2. Normani - Wild Side ft. Cardi B
3. Normani - Waves ft. 6LACK
4. Normani & Calvin Harris - Checklist ft. Wizkid
5. Sam Smith & Normani - Dancing With A Stranger
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6. Khalid & Normani - Love Lies
7. Ariana Grande & Normani & Nicki Minaj - Bad To You
8. Megan Thee Stallion & Normani - Diamonds
9. Normani - Swing ft. Quavo & Davido
*** BONUS*** Normani - Wild Side
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