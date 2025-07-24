Hazine ve Maliye Bakanlığı Harekete Geçti: Transferlerin KDV Ödemeleri İncelenecek

Türkiye’de transfer piyasasında konuşulan rakamlar en yüksek seviyeye çıktı. Galatasaray’ın, Türkiye rekoru kırarak Victor Osimhen’in transferi konusunda Napoli ile yaklaşık 80 milyon euro karşılığında anlaştığı iddia ediliyordu. Ayrıca oyuncu maaşlarında ödenen miktarlar da Avrupa’nın en üst seviye kulüpleriyle yarışır duruma geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Süper Lig takımlarının gelen ve giden transferlerinde ödemesi gereken KDV vergisi için harekete geçtiğini iddia etti.