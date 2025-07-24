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Hazine ve Maliye Bakanlığı Harekete Geçti: Transferlerin KDV Ödemeleri İncelenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Harekete Geçti: Transferlerin KDV Ödemeleri İncelenecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.07.2025 - 17:35

Türkiye’de transfer piyasasında konuşulan rakamlar en yüksek seviyeye çıktı. Galatasaray’ın, Türkiye rekoru kırarak Victor Osimhen’in transferi konusunda Napoli ile yaklaşık 80 milyon euro karşılığında anlaştığı iddia ediliyordu. Ayrıca oyuncu maaşlarında ödenen miktarlar da Avrupa’nın en üst seviye kulüpleriyle yarışır duruma geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Süper Lig takımlarının gelen ve giden transferlerinde ödemesi gereken KDV vergisi için harekete geçtiğini iddia etti.

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Süper Ligi’in başlamasına az bir süre kala takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Süper Ligi’in başlamasına az bir süre kala takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.

Son şampiyon Galatasaray’ın Sane transferi resmileşirken, Osimhen ve Ederson gibi yıldızların da kısa sürede açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe ise Jhon Duran ve Archie Brown’u kadrosuna katarken, Skriniar ve Asensio transferi için gün sayıyor. Bu akşam Avrupa Ligi elemesinde Shaktar ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş da Orkun Kökçü ve Abraham transferleri ile dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Süper Lig ekipleri için harekete geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Süper Lig ekipleri için harekete geçti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Süper Lig ekiplerini incelemeye aldığını iddia etti. İddiaya göre bakanlık, Süper Lig ekiplerinin ödemesi gereken Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili inceleme yapacak. Hesaplarında hata bulunan takımlara ciddi miktarda ceza yazılacak.

Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaşımı 👇

Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaşımı 👇
twitter.com

'Hazine ve Maliye Bakanlığı, Süper Lig kulüplerinin oyuncu alış ve satışlarında ödenmeyen KDV’ler hakkında inceleme başlattı. İncelenmesi tamamlanan ve usulsüzlük yaptığı tespit edilen kulüplere yüklü vergi cezaları kesilecek.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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