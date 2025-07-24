Hazine ve Maliye Bakanlığı Harekete Geçti: Transferlerin KDV Ödemeleri İncelenecek
Türkiye’de transfer piyasasında konuşulan rakamlar en yüksek seviyeye çıktı. Galatasaray’ın, Türkiye rekoru kırarak Victor Osimhen’in transferi konusunda Napoli ile yaklaşık 80 milyon euro karşılığında anlaştığı iddia ediliyordu. Ayrıca oyuncu maaşlarında ödenen miktarlar da Avrupa’nın en üst seviye kulüpleriyle yarışır duruma geldi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Süper Lig takımlarının gelen ve giden transferlerinde ödemesi gereken KDV vergisi için harekete geçtiğini iddia etti.
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Süper Ligi’in başlamasına az bir süre kala takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Süper Lig ekipleri için harekete geçti.
Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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