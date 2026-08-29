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Hayatta Herkesin En Az Bir Kez Hayko Cepkin Konserine Gitmesi İçin 10 Sebep

etiket Hayatta Herkesin En Az Bir Kez Hayko Cepkin Konserine Gitmesi İçin 10 Sebep

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
29.08.2026 - 20:16
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Hayko Cepkin'i daha önce hiç canlı olarak dinlemediysen çok şey kaybetmişsin demektir. Çünkü Hayko Cepkin konseri, sana müzikten çok daha fazlasını sunuyor. Efsane şarkılar, görkemli sahne şovları... Çok daha fazlasını deneyimlemeyi düşünüyorsan, bu içerik senin için bir referans olabilir. 👇

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1. Sadece müzik dinlemiyor, sahne şovu da izliyorsunuz.

Hayko Cepkin sahneye çıkıp şarkılarını söyleyip kenara çekilen sanatçılardan değil. Işık, duman, makyaj, kostüm, dansçı ve sahne tasarımıyla konseri başlı başına bir gösteriye dönüştürüyor. Yani bu konser sadece kulağına değil, gözüne de hitap ediyor.

2. Hayko sahnede sadece şarkı söylemiyor, o duyguyu resmen yaşatıyor!

Hayko Cepkin'in sahnedeki enerjisini tahmin bile edemezsin! Özellikle hareketli şarkılarda seyirciyle kurduğu enerji o kadar yükseliyor ki bir noktadan sonra sen de kendini şarkılara bağıra bağıra eşlik ederken buluyorsun.

3. “ELECTRIC” Türkiye Turnesi bunu deneyimlemek için harika bir fırsat!

3. “ELECTRIC” Türkiye Turnesi bunu deneyimlemek için harika bir fırsat!

Eğer “Tamam, ikna oldum ama ne zaman gideceğim?” diyorsan, sana güzel bir haberimiz var. Hayko Cepkin, “ELECTRIC” projesiyle 2026'da Türkiye turnesine çıkıyor. Turne 11 Eylül'de Ankara'da başlayıp Bursa, İzmir, Antalya, Samsun, Adana, Gaziantep ve İstanbul gibi şehirlerde devam ediyor. Projede sanatçının sahne kimliğinin daha sert, daha hızlı ve daha yüksek enerjili bir hale taşınması hedefleniyor, yani “Hayko'yu canlı izledim.” demek için gayet iyi bir fırsat. İstanbul'daki büyük buluşma ise 24 Ekim'de KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek. Biletler için buraya bakabilirsin.

4. Bertaraf Et'i canlı dinlemek başka...

Bertaraf Et çalmaya başladığı anda ortamın enerjisinin değişmemesi mümkün mü? Hayko Cepkin'in en ikonik şarkılarından birini binlerce kişiyle aynı anda söylemek, başlı başına bir deneyim. Tam anlamıyla farklı bir atmosfere ışınlanmış gibi oluyorsun!

5. Hayko Cepkin'in sesini canlı dinlediğinde daha önce konserine gitmediğine pişman olacaksın!

5. Hayko Cepkin'in sesini canlı dinlediğinde daha önce konserine gitmediğine pişman olacaksın!

Hayko Cepkin'in kendine has vokal tarzı, canlı performansta çok daha etkileyici bir hale geliyor. Yıllardır rock, elektronik ve farklı müzikal altyapıları harmanlayan sanatçının sesini sahnede canlı duymak, insanı resmen alıp götürüyor...

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6. En sevdiğin şarkıyı binlerce kişiyle söylemek...

Bir şarkıyı tek başına dinlemek başka, binlerce kişinin aynı anda eşlik etmesi bambaşka... Özellikle “Ölüyorum”, “Paranoya”, “Dans Et” veya “Bertaraf Et” gibi şarkılarda kalabalığın o enerjisini hissetmemek pek mümkün değil!

7. Rock müziğe ilgin varsa en iyi sahnelerden birini deneyimlemiş olursun!

7. Rock müziğe ilgin varsa en iyi sahnelerden birini deneyimlemiş olursun!

Rock müziğe yeni yeni ilgi duymaya başladıysan ve daha fazlasını keşfetmek istiyorsan Hayko Cepkin konseri senin için eşsiz bir fırsat! Hem ses, hem sahne performansı, hem güzel şarkılar derken resmen dünya çapında bir sahne izlemiş oluyorsun. Konser çıkışı, bir sonraki konser için bile bilet bakmaya başlarsın!

8. Sen de gösterinin bir parçası oluyorsun!

Hayko Cepkin konserlerinde seyirciyle sanatçı arasındaki mesafe kısa sürede ortadan kalkıyor. Sahneden gelen enerji kalabalığa, kalabalığın tepkisi yeniden sahneye dönüyor ve ortaya giderek büyüyen bir atmosfer çıkıyor. Bu da ortamı daha samimi hale getiriyor.

9. Hayko Cepkin Türkiye'de rock'ı farklı türlerle buluşturuyor.

Hayko Cepkin'i farklı kılan şeylerden biri, rock müziğin sınırlarında kalmaması. Kariyeri boyunca senfoni orkestralarından farklı müzikal projelere kadar pek çok farklı yapıyla sahneye çıkarak rock konseri kavramını genişletti. Yani sadece sevdiğin şarkıları dinlemek değil, rock müziğin başka türlerle nasıl birleştiğini görmek için bile gitmeye değer.

10. Çünkü o, Türkiye'de konserden fazlasını deneyimleme fırsatı sunan sanatçılardan biri.

10. Çünkü o, Türkiye'de konserden fazlasını deneyimleme fırsatı sunan sanatçılardan biri.

Hayko Cepkin'in konserleri, klasik anlamda 'Şarkılarını canlı söyledi ve gitti.' formatının bir hayli dışında kalıyor. Müzik, görsellik, teatral anlatım ve farklı projeler bir araya geldiğinde ortaya Türkiye'deki diğer konserlerden kolayca ayrılan bir iş çıkıyor. “Bir konser izleyeyim.” değil, “Farklı bir şey göreyim.” diyorsanız Hayko konserlerini kaçırmayın!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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