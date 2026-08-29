Hayatta Herkesin En Az Bir Kez Hayko Cepkin Konserine Gitmesi İçin 10 Sebep

Eğer “Tamam, ikna oldum ama ne zaman gideceğim?” diyorsan, sana güzel bir haberimiz var. Hayko Cepkin, “ELECTRIC” projesiyle 2026'da Türkiye turnesine çıkıyor. Turne 11 Eylül'de Ankara'da başlayıp Bursa, İzmir, Antalya, Samsun, Adana, Gaziantep ve İstanbul gibi şehirlerde devam ediyor. Projede sanatçının sahne kimliğinin daha sert, daha hızlı ve daha yüksek enerjili bir hale taşınması hedefleniyor, yani “Hayko'yu canlı izledim.” demek için gayet iyi bir fırsat. İstanbul'daki büyük buluşma ise 24 Ekim'de KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek. Biletler için buraya bakabilirsin.