Hayatta Herkesin En Az Bir Kez Hayko Cepkin Konserine Gitmesi İçin 10 Sebep
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Hayko Cepkin'i daha önce hiç canlı olarak dinlemediysen çok şey kaybetmişsin demektir. Çünkü Hayko Cepkin konseri, sana müzikten çok daha fazlasını sunuyor. Efsane şarkılar, görkemli sahne şovları... Çok daha fazlasını deneyimlemeyi düşünüyorsan, bu içerik senin için bir referans olabilir. 👇
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1. Sadece müzik dinlemiyor, sahne şovu da izliyorsunuz.
2. Hayko sahnede sadece şarkı söylemiyor, o duyguyu resmen yaşatıyor!
3. “ELECTRIC” Türkiye Turnesi bunu deneyimlemek için harika bir fırsat!
4. Bertaraf Et'i canlı dinlemek başka...
5. Hayko Cepkin'in sesini canlı dinlediğinde daha önce konserine gitmediğine pişman olacaksın!
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6. En sevdiğin şarkıyı binlerce kişiyle söylemek...
7. Rock müziğe ilgin varsa en iyi sahnelerden birini deneyimlemiş olursun!
8. Sen de gösterinin bir parçası oluyorsun!
9. Hayko Cepkin Türkiye'de rock'ı farklı türlerle buluşturuyor.
10. Çünkü o, Türkiye'de konserden fazlasını deneyimleme fırsatı sunan sanatçılardan biri.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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