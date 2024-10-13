Hayatınızı Kolaylaştıracak Bilgi: Buzdolabı Kapağı Neden İkinci Kere Zor Açılır?

Buzdolabı hayatımızı kolaylaştıran en önemli ev aletlerinden biri. Ancak bazen buzdolabı kapakları kapandığında bir daha açmak neredeyse imkansız hale gelebilir. Çoğumuzun başına gelmiş olan bu durum özellikle dondurucu bölmesinden bir şey aldıktan sonra karşılaştığımız bir sorun. Peki buzdolabı kapağı neden zor açılır? Gelin kısaca anlatalım.