Hayatınızdaki Drama’yı Son Ses Yaşatacak 14 Adele Şarkısı
Hayatınızdaki Drama’yı Son Ses Yaşatacak 14 Adele Şarkısı
Hayat bazen öyle dramatik anlar sunar ki, duygularınızı ifade etmek için kelimeler yetersiz kalır. İşte tam da bu anlarda, Adele’in yürek burkan şarkıları devreye girer ve hislerinize tercüman olur. Eğer siz de geçmişin izlerini yeniden hissetmek veya duygularınızı doruklarda yaşamak istiyorsanız, bu liste tam size göre!
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1. Someone Like You
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2. Hello
3. Rolling in the Deep
4. Set Fire to the Rain
5. Turning Tables
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6. When We Were Young
7. All I Ask
8. Send My Love (To Your New Lover)
9. Hometown Glory
10. Love In The Dark
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11. Chasing Pavements
12. Easy On Me
13. Make You Feel My Love
14. Skyfall
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