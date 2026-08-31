“Hayat İşte Şimdi Hayatlıyor” Diyebilmek İçin Konserine Gitmen Gereken 10 Sanatçı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı şarkılar vardır, kulaklıkta dinlerken güzeldir ama canlı duyduğunda bambaşka hissettirir. Canlı performansıyla sende bu hissi yaratacak ve müziğe doymanı sağlayacak sanatçıları senin için derledik. İşte, “Hayat işte şimdi hayatlıyor!” dedirtecek, konserine en az bir kez gitmen gereken o isimler! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tüm şarkılarını ezbere bildiğimiz Teoman!
2. Güçlü sesine hayran olduğumuz Sertab Erener!
3. Metal müziğin en sağlam gruplarından Black Label Society!
4. Bir dönem hepimizin duygularına tercüman olan MODEL!
5. Canlı performansı başka bir yere taşıyan Hayko Cepkin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Son dönemin hitleri ondan geldi: Metro Boomin!
7. Yıllar geçse de şarkıları asla eskimeyen Düş Sokağı Sakinleri!
8. Metal ve klasik müziği harmanlayan Haggard!
9. Konseri partiye çeviren Kenan Doğulu!
10. Karanlık ve atmosferik metalin güçlü temsilcisi Draconian!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın