“Hayat İşte Şimdi Hayatlıyor” Diyebilmek İçin Konserine Gitmen Gereken 10 Sanatçı

Trap ve hip-hop dinliyorsan Metro Boomin'i sahnede görmek bambaşka bir deneyim olabilir. Travis Scott, The Weeknd, Future ve 21 Savage gibi isimlerle yaptığı işlerle modern hip-hop'ın en tanınan prodüktörlerinden biri olan Metro Boomin, 22 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Sen de o gün orada olmak istiyorsan biletini hemen al!