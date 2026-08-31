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“Hayat İşte Şimdi Hayatlıyor” Diyebilmek İçin Konserine Gitmen Gereken 10 Sanatçı

etiket “Hayat İşte Şimdi Hayatlıyor” Diyebilmek İçin Konserine Gitmen Gereken 10 Sanatçı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
31.08.2026 - 20:01
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Bazı şarkılar vardır, kulaklıkta dinlerken güzeldir ama canlı duyduğunda bambaşka hissettirir. Canlı performansıyla sende bu hissi yaratacak ve müziğe doymanı sağlayacak sanatçıları senin için derledik. İşte, “Hayat işte şimdi hayatlıyor!” dedirtecek, konserine en az bir kez gitmen gereken o isimler! 👇

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1. Tüm şarkılarını ezbere bildiğimiz Teoman!

1. Tüm şarkılarını ezbere bildiğimiz Teoman!

“İstanbul'da Sonbahar”, “Paramparça”, “Renkli Rüyalar Oteli”... Teoman'ın şarkılarını canlı dinlemek, bir noktada hep beraber geçmişe dönmek gibi. Teoman'ın 19 Eylül'de Harbiye'de sahne alacağının müjdesini verelim. Yani sonbaharda, İstanbul'da bir Teoman konseri... Bu fırsat kaçmaz! Biletler için şuraya bakabilirsin.

2. Güçlü sesine hayran olduğumuz Sertab Erener!

2. Güçlü sesine hayran olduğumuz Sertab Erener!

Sertab Erener'in şarkılarını zaten biliyorsun, asıl mesele onları canlı dinlediğinde o güçlü sesi gerçekten fark etmek. “Lâ'l”, “Rengarenk”, “Kendime Yeni Bir Ben Lazım” derken bir anda kendini bütün Harbiye'yle birlikte şarkı söylerken bulabilirsin. Şehrindeki Sertab Erener konseri için biletler burada!

3. Metal müziğin en sağlam gruplarından Black Label Society!

3. Metal müziğin en sağlam gruplarından Black Label Society!

Heavy metal seviyorsan Black Label Society'yi canlı dinleme fırsatını kaçırma! Zakk Wylde'ın gitarı, grubun sert sound'u ve o konser atmosferi dinlediğin çok daha farklı hissettiriyor. Grup 17 Nisan 2027’de Volkswagen Arena’da İstanbul seyircisiyle buluşacak! Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsan tıkla!

4. Bir dönem hepimizin duygularına tercüman olan MODEL!

4. Bir dönem hepimizin duygularına tercüman olan MODEL!

MODEL'in yıllar sonra yeniden sahnelere dönmesi zaten başlı başına bir olay! “Değmesin Ellerimiz”, “Pembe Mezarlık” ve “Mey” gibi şarkıları yıllar sonra kalabalıkla birlikte söylemek, seni biraz nostaljik bir havaya sokacak. Üstelik grubun 2026 boyunca farklı şehirlerde konserleri devam ediyor. Biletlere şuradan göz atabilirsin.

5. Canlı performansı başka bir yere taşıyan Hayko Cepkin!

5. Canlı performansı başka bir yere taşıyan Hayko Cepkin!

Hayko Cepkin konseri, “Gidip birkaç şarkı dinleyeyim.” diyebileceğin konserlerden değil. Sahne enerjisi, vokali, ışıkları ve teatral tarafıyla baştan sona ayrı bir deneyim yaşatıyor! Bir de “ELECTRIC” Türkiye Turnesi'yle farklı şehirlerde sahneye çıkıyor. Kısacası Hayko'yu hala canlı izlemediysen, artık o açığı kapatmanın zamanı geldi. Biletini hemen almak istiyorsan seni şöyle ışınlayalım!

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6. Son dönemin hitleri ondan geldi: Metro Boomin!

6. Son dönemin hitleri ondan geldi: Metro Boomin!

Trap ve hip-hop dinliyorsan Metro Boomin'i sahnede görmek bambaşka bir deneyim olabilir. Travis Scott, The Weeknd, Future ve 21 Savage gibi isimlerle yaptığı işlerle modern hip-hop'ın en tanınan prodüktörlerinden biri olan Metro Boomin, 22 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Sen de o gün orada olmak istiyorsan biletini hemen al!

7. Yıllar geçse de şarkıları asla eskimeyen Düş Sokağı Sakinleri!

7. Yıllar geçse de şarkıları asla eskimeyen Düş Sokağı Sakinleri!

Bazı grupların şarkıları yaşlanmıyor, Düş Sokağı Sakinleri de onlardan biri. Yıllar sonra yeniden sahneye çıkan grup, “Sevdan Bir Ateş” ve “Hüzün Kovan Kuşu” gibi şarkılarıyla 19 Eylül'de Ataköy Marina Açık Hava'da dinleyicileriyle buluşacak. Bir dönemin şarkılarını yeniden canlı dinlemek isteyenleri şöyle alalım.

8. Metal ve klasik müziği harmanlayan Haggard!

8. Metal ve klasik müziği harmanlayan Haggard!

Klasik müzikle metalin aynı sahnede ne işi var diye düşünüyorsan Haggard sana cevabı verebilir. Alman grup, senfonik orkestral düzenlemeleri, klasik enstrümanları ve death metal sound'unu bir araya getiriyor. Grup; Ekim ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahne alacak, yani metal seviyorsan biletini şimdiden al!

9. Konseri partiye çeviren Kenan Doğulu!

9. Konseri partiye çeviren Kenan Doğulu!

Kenan Doğulu konserinde öyle sessizce dinleme ihtimalin pek yok. Yıllardır ezberlenen hitleri, sahnedeki enerjisi ve bitmek bilmeyen dans temposuyla konseri kısa sürede kocaman bir partiye çeviriyor. Sen de şehrindeki Kenan Doğulu konserine katılmak için biletini hemen al!

10. Karanlık ve atmosferik metalin güçlü temsilcisi Draconian!

10. Karanlık ve atmosferik metalin güçlü temsilcisi Draconian!

Daha karanlık, atmosferik ve ağır bir şeyler arıyorsan Draconian tam sana göre. İsveçli grup, gotik doom metalin ağır sound'unu güçlü ve karanlık melodilerle birleştiriyor. Üstelik grup, 28 Kasım'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta sahne alacak. Sen de metal müziğe doymak istiyorsan biletini şuradan alabilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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