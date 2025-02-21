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Hayat Bilgisi'nin Toksik Çifti Barbie ve Ortega Tekrar Bir Arada: 19 Yıl Sonra Buluşma Gerçekleşti

Hayat Bilgisi'nin Toksik Çifti Barbie ve Ortega Tekrar Bir Arada: 19 Yıl Sonra Buluşma Gerçekleşti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.02.2025 - 15:56

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gökçe Bahadır ve İpek Erdem’in buluşması nostalji rüzgarı estirmişti. Şimdi ise dizinin sevilen karakterlerinden Barbie ve Ortega, tam 19 yıl sonra yeniden bir araya geldi. İpek Erdem ve Paşhan Yılmazel’in buluşmasını görünce bir maziye gidip geldik.

Hadi gelin, bizi geçmişe götüren o paylaşıma ve Hayat Bilgisi’nin unutulmaz anılarına birlikte bakalım.

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2000’li yılların unutulmaz dizilerinden biri olan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde gençlik dizileri arasında adeta bir fenomen haline gelmişti.

2000’li yılların unutulmaz dizilerinden biri olan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde gençlik dizileri arasında adeta bir fenomen haline gelmişti.

Perran Kutman’ın efsanevi “Afet Öğretmen” karakteri, dizinin bel kemiğiydi. İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi’nde geçen hikaye hem eğlenceli hem de duygusal sahneleriyle ekran başındakileri kendine bağlamıştı.

Eğer bu diziyi izlemeyeniniz varsa da en azından bir sahnesine denk gelmişsinizdir.

Eğer bu diziyi izlemeyeniniz varsa da en azından bir sahnesine denk gelmişsinizdir.

Hayat Bilgisi sadece bir lise dizisi olmanın ötesinde, döneminin gençleri üzerinde büyük etki bırakan yapımlardan biriydi. Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem gibi isimleri kadrosunda barındıran dizi gençlik hikayelerine farklı bir soluk getirmişti.

Aradan yıllar geçti ama oyuncuların arkadaşlığı bitmedi.

Aradan yıllar geçti ama oyuncuların arkadaşlığı bitmedi.

Son dönemde dizinin eski oyuncuları sık sık bir araya gelerek nostalji rüzgarı estirmeye devam ediyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde dizinin sevilen karakterlerinden Gamze (İpek Erdem) ve Yeliz (Gökçe Bahadır) buluşmuştu. İpek Erdem, Bahadır’la çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada “Hi Barbie!” notuyla paylaşmış ve Hayat Bilgisi hayranlarını nostaljiye sürüklemişti.

Kaçıranlar için içeriğimizi şöyle bırakıyoruz:

Şimdi ise sıra dizinin unutulmaz çiftlerinden biri olan Barbie ve Ortega’ya geldi.

Şimdi ise sıra dizinin unutulmaz çiftlerinden biri olan Barbie ve Ortega’ya geldi.

İpek Erdem ve Paşhan Yılmazel, tam 19 yıl sonra bir araya geldi ve bu anı sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Bizler de bu paylaşımı görünce duygulanmadık desek yalan olur.

İpek Erdem, buluşma anlarını şu notla paylaştı:

İpek Erdem, buluşma anlarını şu notla paylaştı:

“Sürpriiiiz! Canım Paşhan Yılmazel’in yazdığı, yönettiği ve @lisa.goere ile beraber oynadıkları ‘Juliet’ oyununu izledim. Çok keyifli bir oyundu. Uzun zamandır görüşememiştik. İyi oldu Paşoşum! Şükür kavuşturana. Seni seyretmek, yeniden bir arada olmak çok güzel.”

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Bu paylaşım, Hayat Bilgisi izleyicileri olarak bizleri adeta bir zaman yolculuğu oldu.

Bu paylaşım, Hayat Bilgisi izleyicileri olarak bizleri adeta bir zaman yolculuğu oldu.

Ortega ve Barbie’nin arasındaki tatlı didişmeler, yıllar sonra bile hafızalardaki yerini korurken, ikilinin gerçek hayatta da dostluklarını sürdürmeleri sevindirdi.

İpek Erdem bir sondaki paylaşım için de Kopil'i seçti.

İpek Erdem bir sondaki paylaşım için de Kopil'i seçti.

Gelen güzel tepkiler üzerine yeni bir paylaşım yapan Erdem, dizinin Kopil'i Serhat Arslan'ı paylaşarak ''Bir sonraki post da seninle olsun' notunu düştü.

Bize düşen de Erdem'in bir sonraki paylaşımını heyecanla beklemek oldu.

Bize düşen de Erdem'in bir sonraki paylaşımını heyecanla beklemek oldu.

Görünüşe bakılırsa Hayat Bilgisi oyuncularının buluşmaları sadece bu kadarla sınırlı kalmayacak. Kim bilir belki de ilerleyen günlerde dizinin diğer efsane karakterleri de bir araya gelir ve bize yeni sürprizler yaşatır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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