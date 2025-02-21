Hayat Bilgisi'nin Toksik Çifti Barbie ve Ortega Tekrar Bir Arada: 19 Yıl Sonra Buluşma Gerçekleşti

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gökçe Bahadır ve İpek Erdem’in buluşması nostalji rüzgarı estirmişti. Şimdi ise dizinin sevilen karakterlerinden Barbie ve Ortega, tam 19 yıl sonra yeniden bir araya geldi. İpek Erdem ve Paşhan Yılmazel’in buluşmasını görünce bir maziye gidip geldik.

Hadi gelin, bizi geçmişe götüren o paylaşıma ve Hayat Bilgisi’nin unutulmaz anılarına birlikte bakalım.