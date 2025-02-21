Hayat Bilgisi'nin Toksik Çifti Barbie ve Ortega Tekrar Bir Arada: 19 Yıl Sonra Buluşma Gerçekleşti
Hayat Bilgisi'nin Toksik Çifti Barbie ve Ortega Tekrar Bir Arada: 19 Yıl Sonra Buluşma Gerçekleşti
Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gökçe Bahadır ve İpek Erdem’in buluşması nostalji rüzgarı estirmişti. Şimdi ise dizinin sevilen karakterlerinden Barbie ve Ortega, tam 19 yıl sonra yeniden bir araya geldi. İpek Erdem ve Paşhan Yılmazel’in buluşmasını görünce bir maziye gidip geldik.
Hadi gelin, bizi geçmişe götüren o paylaşıma ve Hayat Bilgisi’nin unutulmaz anılarına birlikte bakalım.
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2000’li yılların unutulmaz dizilerinden biri olan Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde gençlik dizileri arasında adeta bir fenomen haline gelmişti.
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Eğer bu diziyi izlemeyeniniz varsa da en azından bir sahnesine denk gelmişsinizdir.
Aradan yıllar geçti ama oyuncuların arkadaşlığı bitmedi.
Şimdi ise sıra dizinin unutulmaz çiftlerinden biri olan Barbie ve Ortega’ya geldi.
İpek Erdem, buluşma anlarını şu notla paylaştı:
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Bu paylaşım, Hayat Bilgisi izleyicileri olarak bizleri adeta bir zaman yolculuğu oldu.
İpek Erdem bir sondaki paylaşım için de Kopil'i seçti.
Bize düşen de Erdem'in bir sonraki paylaşımını heyecanla beklemek oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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