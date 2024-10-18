Hayalini Kurduğun Ülke Hangisi?
Hayalini Kurduğun Ülke Hangisi?
Hayatın bir döneminde, yeni bir başlangıç yapma hayalini kurmak kaçınılmazdır. Farklı bir kültürde yaşamak, yeni insanlar tanımak, kendini keşfetmek... Yaşam tarzın, kişisel tercihlerin ve hayallerin doğrultusunda sana en uygun ülkeyi keşfetmek ister misin? Soruları cevapla ve hangi ülkenin senin ruhuna en uygun olduğunu öğren!
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1. Yeni bir ülkeye taşınmayı düşündüğünde seni en çok heyecanlandıran şey nedir?
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2. Bir tatil planlarken önceliğin nedir?
3. Yeni bir ülkede ilk öğrenmek istediğin şey ne olurdu?
4. İdeal yaşama tarzın nasıl olmalı?
5. Yemek kültürü senin için ne kadar önemli?
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6. Yeni bir ülkeye yerleşme kararını en çok ne etkiler?
7. Yeni bir şehre taşınsan, ne tür bir evde yaşamak istersin?
8. Günlük yaşamında en çok neye zaman ayırırsın?
9. Yurtdışında yaşarken sosyal hayatın nasıl olsun isterdin?
10. İş ve yaşam dengesi senin için ne kadar önemli?
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İtalya
Amerika Birleşik Devletleri
Fransa
Kanada
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