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Hayalet Dışkı Ne Anlama Geliyor? Bağırsak Sağlığınız Hakkında İpucu Veriyor!

Hayalet Dışkı Ne Anlama Geliyor? Bağırsak Sağlığınız Hakkında İpucu Veriyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 16:31
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İngilizcede 'ghost poop', yani hayalet dışkı olarak anılan ve tuvalette hiç iz bırakmayan dışkılar, bağırsak sağlığınızla ilgili ipuçları verebilir. Bazı durumlarda iyi bir işaret bile sayılabiliyor, çünkü bağırsakların yağ ve safranın büyük kısmını emdiğini gösterebiliyor. 

Peki dışkının suda yüzmesi ya da batması ne anlatıyor?

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Hayalet Dışkı Aslında İyi Bir İşaret Olabilir

Hayalet Dışkı Aslında İyi Bir İşaret Olabilir

Hayalet dışkı, sifonu çektikten sonra klozette hiçbir leke ya da kalıntı bırakmayan dışkılar için kullanılan bir ifade. Çoğu zaman fark edilmeyen bu durum, aslında bağırsaklarınızdan bir mesaj taşıyor.

Uzmanlara göre iz bırakmayan dışkı, bağırsakların besinlerdeki yağlı maddelerin ve safranın (karaciğerin ürettiği, yağların sindirilmesine yardım eden sıvı) büyük kısmını emdiğini gösterebiliyor. Yani sindirimin verimli çalıştığına dair bir ipucu olabilir.

Avustralya'daki Bowel Cancer Australia derneğinden kolorektal cerrah Penelope De Lacavalerie de klozette hiçbir şey görmemenin de bir ipucu olduğunu hatırlatıyor.

Dışkınız Size Çok Şey Anlatıyor

Dışkınız Size Çok Şey Anlatıyor

Örneğin suda yüzen dışkılar...

Bu konudaki ilk çalışmalardan biri 1972'de yapıldı. 33 sağlıklı kişiyle yürütülen araştırmada 9 kişinin dışkısı suda yüzerken 24 kişininki battı.

Araştırmacılar, yüzen dışkılarda kalın bağırsakta üretilen metan gazının daha fazla olduğunu buldu. Gaz uzaklaştırıldığında ise yüzen ve batan dışkıların yoğunluğu neredeyse eşitlendi.

Bazı araştırmalar yüzen dışkıyı sindirim sorunlarıyla ilişkilendiriyor. 2015'teki bir çalışmada fonksiyonel bağırsak bozukluğu olan hastaların yüzde 26'sı yüzen dışkı bildirdi. Bu durumla bağımsız olarak ilişkili çıkan tek hastalık, kabızlık ve ishalin dönüşümlü görüldüğü karma tip irritabl bağırsak sendromu (IBS) oldu.

2018'deki bir başka çalışmada tip 1 diyabet hastalarının yaklaşık yüzde 13'ü yüzen dışkı bildirdi. Bu oran diyabeti olmayan katılımcılarda yüzde 5'te kaldı.

Yağlı görünümlü dışkıların yüzmesi de vücudun yağı ve bazı vitaminleri yeterince ememediğine işaret edebiliyor.

Batan Dışkı Her Zaman Daha İyi Değil

Batan Dışkı Her Zaman Daha İyi Değil

Ancak bu, batan dışkının her zaman daha sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Scientific Reports dergisinde 2022'de yayımlanan bir çalışmada, bağırsaklarında hiç mikrop bulunmayan farelerin dışkısı battı. Bu farelerin bağırsaklarına gaz üreten mikroplar yerleştirildiğinde ise dışkılar yüzmeye başladı.

Gaz üreten mikroplar lifleri parçalamaya yardım ettiği için iyi bir işaret olabiliyor. 2021'de 20 sağlıklı erkekle yapılan bir çalışmada, liften zengin Akdeniz diyetiyle beslenen katılımcılarda iki hafta sonunda Batı tipi beslenmeye göre daha fazla gaz görüldü.

Kolorektal cerrah De Lacavalerie'nin herkese önerisi ise basit: 'Her tuvalete gittiğinizde klozete ve kullandığınız kağıda bakın.'

Dışkının renginde, şeklinde ya da kıvamında uzun süren bir değişiklik fark ederseniz doktora danışmakta fayda var.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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