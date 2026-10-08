Hayalet Dışkı Ne Anlama Geliyor? Bağırsak Sağlığınız Hakkında İpucu Veriyor!

İngilizcede 'ghost poop', yani hayalet dışkı olarak anılan ve tuvalette hiç iz bırakmayan dışkılar, bağırsak sağlığınızla ilgili ipuçları verebilir. Bazı durumlarda iyi bir işaret bile sayılabiliyor, çünkü bağırsakların yağ ve safranın büyük kısmını emdiğini gösterebiliyor.

Peki dışkının suda yüzmesi ya da batması ne anlatıyor?

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