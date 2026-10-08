Hayalet Dışkı Ne Anlama Geliyor? Bağırsak Sağlığınız Hakkında İpucu Veriyor!
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İngilizcede 'ghost poop', yani hayalet dışkı olarak anılan ve tuvalette hiç iz bırakmayan dışkılar, bağırsak sağlığınızla ilgili ipuçları verebilir. Bazı durumlarda iyi bir işaret bile sayılabiliyor, çünkü bağırsakların yağ ve safranın büyük kısmını emdiğini gösterebiliyor.
Peki dışkının suda yüzmesi ya da batması ne anlatıyor?
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Hayalet Dışkı Aslında İyi Bir İşaret Olabilir
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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