Havalimanlarındaki Kırmızı Beyaz Rüzgar Tulumları Ne İşe Yarıyor? Meğer Pilotların Sağ Koluymuş!
Havalimanlarındaki Kırmızı Beyaz Rüzgar Tulumları Ne İşe Yarıyor? Meğer Pilotların Sağ Koluymuş!
Havalimanlarında yüksek direklerin ucunda asılı duran dev çorapları fark etmişsinizdir. Peki bu renkli çorapların işlevi nedir? Pilotların ve teknisyenlerin uçuş güvenliği için kullandığı bu basit ama etkili araç rüzgarın sırlarını nasıl açıklıyor dersiniz? İşte rüzgar tulumlarının görevleri...
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Havalimanlarında uzun direklere asılı duran kırmızı-beyaz çoraplara hiç dikkat ettiniz mi? Belki de görüp “Bu ne işe yarar?” diye düşündünüz. Aslında bu dev çoraplar yani rüzgar tulumları uçuş güvenliğinde hayati bir role sahip.
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Pilotlar ve teknisyenler için rüzgarın dilini konuşuyorlar desek yeridir. Rüzgar tulumu rüzgarın yönünü ve hızını anlamaya yarayan konik bir boru. Geniş olan tarafı rüzgarı karşılıyor dar olan tarafı ise rüzgarın çıktığı yer.
Az esen rüzgar tulumu gevşetip aşağıya sarkıtıyor, kuvvetli rüzgar ise tulumu tamamen gerip yukarı kaldırıyor. İşin güzel tarafı tulumun gösterdiği yön rüzgarın geldiği yerin tam tersini işaret ediyor. Yani rüzgarı anlamak için sadece tuluma bakmanız yeterli!
Halkaları saymak rüzgar hızını tahmin etmenin eğlenceli ve basit bir yolu. Her bir halka yaklaşık 5 knot’lık bir rüzgar hızını temsil ediyor. Tulum tamamen açıldığında rüzgar hızının 15 knot (28 km/sa) veya daha fazla olduğunu anlayabilirsiniz.
Hem görünürlüğü artırmak hem de hız ölçümüne yardımcı olmak için bu halkalar tasarlanmış. Rüzgar tulumları her havalimanında bulunmak zorunda. Çünkü pilotların iniş ve kalkış kararlarında bu basit ama etkili araçlardan aldığı bilgi çok önemli.
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Üstelik sadece pilotlar değil teknisyenler de motor testlerinde bu tulumlardan yardım alıyor. Açık bir alana yerleştirilen rüzgar tulumları çevresel engellerden etkilenmemesi için özenle konumlandırılıyor.
Havalimanında bir dahaki karşılaşmanızda bu renkli dev çoraplara bir göz atmayı unutmayın!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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