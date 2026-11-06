Gebze'deki Fabrikada İşçilerin Maaşı 100 Bin TL Oldu

CHINATOOL fabrikasında sendika ile işveren arasında varılan uzlaşı hem ücretlerde hem de sosyal haklarda belirgin bir iyileşme getirdi. Sözleşmenin ilk 6 aylık diliminde işçilerin ücretleri yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda yükseldi.

Sözleşmenin ilerleyen dönemlerinde ise toplam 6 puanlık refah payı uygulanacak. Refah payı, işçilerin alım gücünü korumanın ötesinde ek bir artış elde etmesini sağlayan kalem olarak öne çıkıyor.

Sosyal haklar cephesindeki tablo ise daha da dikkat çekici. Sözleşmeyle sosyal haklarda ortalama yüzde 100 civarında artış sağlandı; yani bu kalemlerde işçilerin eline geçen tutar yaklaşık iki katına çıktı.