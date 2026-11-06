Gebze'deki Fabrikada İşçilerin Maaşı 100 Bin TL Oldu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki CHINATOOL fabrikasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bu kez greve gidilmeden anlaşmayla sonuçlandı. Birleşik Metal-İş Sendikası'nın imzaladığı sözleşmeyle yaklaşık 200 işçinin ücretleri ilk 6 ayda yüzde 20 ile yüzde 40 arasında arttı. Zamlar, ikramiyeler ve sosyal haklar bir araya geldiğinde işçilerin aylık net kazancının 100 bin liraya ulaştığı ortaya çıktı.
İlk 6 ayda yüzde 40'a varan zam, sonraki dönemlerde 6 puan refah payı geliyor.
Vergi desteği olarak 6 yevmiye, 1 Mayıs için 1 yevmiye ek ödeme yapılacak. İşçilerin maaşı 100 bin TL'yi buldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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