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Gebze'deki Fabrikada İşçilerin Maaşı 100 Bin TL Oldu

Gebze'deki Fabrikada İşçilerin Maaşı 100 Bin TL Oldu

Zam Kocaeli
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
06.11.2026 - 12:18
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki CHINATOOL fabrikasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bu kez greve gidilmeden anlaşmayla sonuçlandı. Birleşik Metal-İş Sendikası'nın imzaladığı sözleşmeyle yaklaşık 200 işçinin ücretleri ilk 6 ayda yüzde 20 ile yüzde 40 arasında arttı. Zamlar, ikramiyeler ve sosyal haklar bir araya geldiğinde işçilerin aylık net kazancının 100 bin liraya ulaştığı ortaya çıktı.

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İlk 6 ayda yüzde 40'a varan zam, sonraki dönemlerde 6 puan refah payı geliyor.

İlk 6 ayda yüzde 40'a varan zam, sonraki dönemlerde 6 puan refah payı geliyor.

CHINATOOL  fabrikasında sendika ile işveren arasında varılan uzlaşı hem ücretlerde hem de sosyal haklarda belirgin bir iyileşme getirdi. Sözleşmenin ilk 6 aylık diliminde işçilerin ücretleri yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda yükseldi. 

Sözleşmenin ilerleyen dönemlerinde ise toplam 6 puanlık refah payı uygulanacak. Refah payı, işçilerin alım gücünü korumanın ötesinde ek bir artış elde etmesini sağlayan kalem olarak öne çıkıyor.

Sosyal haklar cephesindeki tablo ise daha da dikkat çekici. Sözleşmeyle sosyal haklarda ortalama yüzde 100 civarında artış sağlandı; yani bu kalemlerde işçilerin eline geçen tutar yaklaşık iki katına çıktı.

Vergi desteği olarak 6 yevmiye, 1 Mayıs için 1 yevmiye ek ödeme yapılacak. İşçilerin maaşı 100 bin TL'yi buldu.

Vergi desteği olarak 6 yevmiye, 1 Mayıs için 1 yevmiye ek ödeme yapılacak. İşçilerin maaşı 100 bin TL'yi buldu.

Sözleşme, işçilerin yıl içinde vergi dilimi nedeniyle uğradığı kaybı telafi etmeye yönelik bir madde de içeriyor. Buna göre her işçiye 6 günlük ücret tutarında vergi desteği ödenecek. Emek ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs için de ayrıca 1 yevmiye tutarında ödeme yapılacak.

Zamlar, ikramiyeler ve sosyal hakların tamamı hesaba katıldığında işçilerin aylık net gelirinin 100 bin liraya ulaştığı aktarıldı. Bu rakamın kalemlere göre nasıl oluştuğuna ilişkin ayrıntılı bir döküm ise paylaşılmadı.

İşçiler 2025 yılında 4 gün grev yapmıştı

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada bir önceki sözleşme döneminde, Şubat 2025'te görüşmeler tıkanmış ve çoğu kadın 183 işçi 4 gün boyunca iş bırakmıştı. O grev de sendikanın kazanım olarak duyurduğu bir anlaşmayla sona ermişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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