Karşınızdakinin Sahte Olduğunu Anında Ele Veren 7 Davranış
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Sosyal medyada filtreler, kiralık lüks pozlar derken kimin gerçek, kimin rol yaptığını anlamak giderek zorlaşıyor. Yüz yüze ilişkilerde ise işler biraz daha kolay: Çoğu zaman içimizdeki o 'bir şeyler ters gidiyor' hissi bizi yanıltmıyor.
YourTango yazarı Julia McNulty'ye göre bu hissi somut davranışlarla eşleştirmek mümkün. İşte karşınızdakinin samimi olmadığını gösteren 7 işaret.
Ortama göre değişiyor, arkanızdan konuşuyor
Hatasını kabul etmiyor, her sohbeti kendine çeviriyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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