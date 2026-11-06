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Karşınızdakinin Sahte Olduğunu Anında Ele Veren 7 Davranış

Karşınızdakinin Sahte Olduğunu Anında Ele Veren 7 Davranış

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 12:03
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Sosyal medyada filtreler, kiralık lüks pozlar derken kimin gerçek, kimin rol yaptığını anlamak giderek zorlaşıyor. Yüz yüze ilişkilerde ise işler biraz daha kolay: Çoğu zaman içimizdeki o 'bir şeyler ters gidiyor' hissi bizi yanıltmıyor.

YourTango yazarı Julia McNulty'ye göre bu hissi somut davranışlarla eşleştirmek mümkün. İşte karşınızdakinin samimi olmadığını gösteren 7 işaret.

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Ortama göre değişiyor, arkanızdan konuşuyor

Bir kadının diğer kadının kulağına fısıldadığı yakın plan

1. Odadaki kişiye göre kişilik değiştiriyor: Kastedilen, kalabalıkta biraz daha neşeli olmak değil. Hoşlandığı ya da yakın olmak istediği biri gelince tamamen başka birine dönüşüyor, hatta onları etkilemek için sizi küçük düşürmekten bile çekinmiyor.

2. İltifat gibi görünen iğneler atıyor: 'Düşündüğümden zekiymişsin' gibi cümleler kuruyor ve sonrasında kendini savunacak alanı hep bırakıyor. İltifattan sonra kendinizi daha kötü hissediyorsanız, o aslında iltifat değil.

3. Sürekli başkalarını çekiştiriyor: Size durmadan başkalarını kötüleyen biri, büyük ihtimalle başkalarına da sizi anlatıyor. Başta ortak bir şikâyet gibi görünen bu sohbetler, zamanla insanı yoruyor.

Hatasını kabul etmiyor, her sohbeti kendine çeviriyor

Doğum günü pastasının başında telefonlarına bakan sıkılmış üç arkadaş

4. Herkes tarafından sevilmeyi her şeyin önüne koyuyor: Fikrini söyleyip sevilmeme riskini almaktansa insanlara duymak istediklerini söylüyor. Ama bu oyun bir süre sonra çatlak veriyor; sözleriyle davranışları birbirini tutmamaya başlıyor.

5. Hatasını asla kabul etmiyor: Özür dilemek yerine bahane buluyor, suçu başkasına atıyor ya da olayı küçümsüyor. Onun için imajını korumak, sizin nasıl hissettiğinizden daha önemli.

6. Sözünde durmuyor: Planlara güvenemiyor, verdiğiniz emeğin karşılığını alamıyorsunuz. Elbette her son dakika iptali sahtelik anlamına gelmiyor. Ama sürekli önemsiyormuş gibi yapıp hiçbir şeyin arkasında durmuyorsa, ilişkinin faydasını isteyip emeğini vermiyor demektir.

7. Her sohbeti kendine çeviriyor: Ciddi bir derdinizi anlatırken bile ilk fırsatta konuyu kendine getiriyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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