Karşınızdakinin Sahte Olduğunu Anında Ele Veren 7 Davranış

1. Odadaki kişiye göre kişilik değiştiriyor: Kastedilen, kalabalıkta biraz daha neşeli olmak değil. Hoşlandığı ya da yakın olmak istediği biri gelince tamamen başka birine dönüşüyor, hatta onları etkilemek için sizi küçük düşürmekten bile çekinmiyor.

2. İltifat gibi görünen iğneler atıyor: 'Düşündüğümden zekiymişsin' gibi cümleler kuruyor ve sonrasında kendini savunacak alanı hep bırakıyor. İltifattan sonra kendinizi daha kötü hissediyorsanız, o aslında iltifat değil.

3. Sürekli başkalarını çekiştiriyor: Size durmadan başkalarını kötüleyen biri, büyük ihtimalle başkalarına da sizi anlatıyor. Başta ortak bir şikâyet gibi görünen bu sohbetler, zamanla insanı yoruyor.