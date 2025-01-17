Yollardaki Tırtıkların Ne İşe Yaradığını Öğrendiğinizde Artık Her Yerde Olmasını İsteyeceksiniz!
Yollardaki Tırtıkların Ne İşe Yaradığını Öğrendiğinizde Artık Her Yerde Olmasını İsteyeceksiniz!
Yollarda karşılaştığımız tırtıklı şeritlerin asıl amacı ne hiç merak ettiniz mi? Birçok sürücü bu detayları fark ediyor ancak tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte öğrenmeniz gereken ve hayat kurtaran bilgiler...
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Tırtıklı yollar, sürücülere titreşim ve ses yoluyla uyarılar göndererek trafik güvenliğini artırmayı hedefler.
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Sarsma Bandı
Banket Sarsma Bandı
Orta Çizgi Sarsma Bandı
Enine Sarsma Bandı
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Oyuklu Sarsma Bandı
Silindirlenmiş Banket Sarsma Bandı
Biçimlendirilmiş Banket Sarsma Bandı
Yükseltilmiş Sarsma Bandı
Bu sarsma bantları dikkatsizlik ve yorgunluk kaynaklı kazaların önlenmesinde kritik bir rol oynar.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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