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Yollardaki Tırtıkların Ne İşe Yaradığını Öğrendiğinizde Artık Her Yerde Olmasını İsteyeceksiniz!

Yollardaki Tırtıkların Ne İşe Yaradığını Öğrendiğinizde Artık Her Yerde Olmasını İsteyeceksiniz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 15:50

Yollarda karşılaştığımız tırtıklı şeritlerin asıl amacı ne hiç merak ettiniz mi? Birçok sürücü bu detayları fark ediyor ancak tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte öğrenmeniz gereken ve hayat kurtaran bilgiler...

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Tırtıklı yollar, sürücülere titreşim ve ses yoluyla uyarılar göndererek trafik güvenliğini artırmayı hedefler.

Tırtıklı yollar, sürücülere titreşim ve ses yoluyla uyarılar göndererek trafik güvenliğini artırmayı hedefler.

İşte bunların kullanım şekilleri:

Sarsma Bandı

Sarsma Bandı

Yolda sürücülerin şeridi terk etmek üzere olduklarını fark etmelerini sağlar. Özellikle banketlerde ya da otoyol kenarlarında uygulanır ve titreşimle sürücüyü uyarır.

Banket Sarsma Bandı

Banket Sarsma Bandı

Yorgun veya dikkati dağılmış sürücülerin farkında olmadan şerit dışına çıktıklarında titreşim yoluyla uyanmasını sağlar. Yolun kenarına genellikle banket çizgilerinin hemen dışına yerleştirilir.

Orta Çizgi Sarsma Bandı

Orta Çizgi Sarsma Bandı

Bölünmemiş yolların orta şeridine yerleştirilen bu bantlar karşı şeride geçmek üzere olan araçları uyarır. Çoğu zaman yol çizgileriyle birlikte uygulanır.

Enine Sarsma Bandı

Enine Sarsma Bandı

Kavşaklar, yaya geçitleri ya da hız kesici alanlarda kullanılır. Sürücüleri yavaşlamaya veya durmaya zorlamak için yolun dikine yerleştirilir.

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Oyuklu Sarsma Bandı

Oyuklu Sarsma Bandı

Yol yüzeyine frezeyle veya oyuk açılarak yapılan bu bantlar genellikle uzun otoyolların kenarlarında bulunur ve titreşim etkisi yaratır.

Silindirlenmiş Banket Sarsma Bandı

Silindirlenmiş Banket Sarsma Bandı

Asfalt yapımı sırasında sıcak yüzeye baskı uygulayarak oluşturulan tırtıklar yol kenarında uzun süreli dayanıklılık sağlar.

Biçimlendirilmiş Banket Sarsma Bandı

Biçimlendirilmiş Banket Sarsma Bandı

Beton kaplamalı yollar için kullanılan bu yöntem kalıplarla şekillendirilerek oluşturulur. Bu tip sarsma bantları beton yolların dayanıklılığına uygun bir çözüm sunar.

Yükseltilmiş Sarsma Bandı

Yükseltilmiş Sarsma Bandı

Yol üzerine çıkıntılar eklenerek oluşturulur. Çıkıntılar genellikle boyalı ya da perçinlenmiş malzemelerden yapılır. Yaya geçitlerinde veya hız kesici bölgelerde sıkça kullanılır.

Bu sarsma bantları dikkatsizlik ve yorgunluk kaynaklı kazaların önlenmesinde kritik bir rol oynar.

Bu sarsma bantları dikkatsizlik ve yorgunluk kaynaklı kazaların önlenmesinde kritik bir rol oynar.

Özellikle uzun yolculuklarda sürücüler farkında olmadan şerit dışına çıkabilir. Sarsma bantları bu gibi durumlarda sürücüyü hem titreşim hem de ses yoluyla uyarır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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