article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cem Yılmaz'a Gizemli Sarışın Soruldu: Özel Hayat Sorusunda Muhabiri Tek Cümleyle Ters Köşe Yaptı!

Cem Yılmaz'a Gizemli Sarışın Soruldu: Özel Hayat Sorusunda Muhabiri Tek Cümleyle Ters Köşe Yaptı!

Cem Yılmaz Magazin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 11:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ağustos sonunda yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından her açıklaması merakla takip edilen Cem Yılmaz, bu kez özel hayatıyla ilgili soruların odağındaydı. Bir mekândan çıkarken muhabirlerle karşılaşan ünlü komedyene, son günlerde birlikte görüntülendiği iddia edilen sarışın isim soruldu. Yılmaz'ın 'Bir ilişkiniz var mı?' sorusuna verdiği tek cümlelik cevap ise kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Kaynak: 2.Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cem Yılmaz, otuz yılı aşan kariyeriyle Türkiye'nin en sevilen komedyenleri arasında yer alıyor.

Cem Yılmaz, otuz yılı aşan kariyeriyle Türkiye'nin en sevilen komedyenleri arasında yer alıyor.

1973 doğumlu Cem Yılmaz, 1990'ların ortasında sahneye çıktığı stand-up gösterileriyle tanındı ve kısa sürede salonları dolduran bir isme dönüştü. G.O.R.A., Hokkabaz, A.R.O.G. ve Karakomik Filmler gibi yapımlarla sinemada da gişe başarısı yakalayan ünlü komedyen, Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri ile yeni bir kuşağın da gündemine girdi.

Kamera önündeki başarısı kadar özel hayatı da hep merak konusu olan Yılmaz'ın adı, yıllar içinde Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya ve Necla Karahalil gibi isimlerle anıldı. Ancak bu yaz yaşadığı sağlık sorunu, uzun süre hayranlarının gündemindeki tek başlık oldu.

Ağustos sonunda göğüs ağrısıyla hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz'a stresten uzak durması önerilmişti.

Ağustos sonunda göğüs ağrısıyla hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz'a stresten uzak durması önerilmişti.

Cem Yılmaz, ağustosun son günlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğsüne ve sırtına saplanan ağrıyla hastaneye başvurmuş, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo olmuştu. Ağabeyi Can Yılmaz'ın 'kalp spazmı' olarak tanımladığı rahatsızlığın ardından ünlü komedyen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda doktorlarının kendisine stresten uzak durmasını söylediğini ve buna güldüğünü anlatmıştı.

Sonraki haftalarda bastonla yürüdüğüne dair haberleri de kendine has esprileriyle tiye alan Yılmaz, bu kez doktor tavsiyesini özel hayatıyla ilgili bir soruya cevap olarak kullandı.

Gizemli sarışın sorulan Cem Yılmaz, ilişki sorusuna "Doktorum yasakladı" diyerek cevap verdi.

Gizemli sarışın sorulan Cem Yılmaz, ilişki sorusuna "Doktorum yasakladı" diyerek cevap verdi.

Bir mekândan çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, önce sağlığının 'Allah'a şükür çok iyi' olduğunu söyleyerek merak edenleri rahatlattı. Muhabirin sıradaki sorusu ise son günlerde yanında görüntülendiği sarışın hanımefendiye dair oldu; muhabirlerin 'İdil' diye hitap ettiği isim de aynı karede sohbete gülerek eşlik etti.

'Var mı bir ilişkiniz?' sorusuna 'Doktorum yasakladı' diyerek karşılık veren Yılmaz, hem geçirdiği kalp rahatsızlığına hem de hakkındaki aşk iddialarına aynı cümleyle gönderme yaptı. Magazin basınında son olarak G.O.R.A. 4 kadrosunda yer alacağı belirtilen oyuncu İdil Sivritepe'nin de bulunduğu altı kişilik bir yemekte görüntülendiği konuşulan ünlü komedyen, sevgilisi olup olmadığı sorusunu bu esprili cevapla şimdilik yanıtsız bıraktı.

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın