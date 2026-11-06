Cem Yılmaz'a Gizemli Sarışın Soruldu: Özel Hayat Sorusunda Muhabiri Tek Cümleyle Ters Köşe Yaptı!
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Ağustos sonunda yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından her açıklaması merakla takip edilen Cem Yılmaz, bu kez özel hayatıyla ilgili soruların odağındaydı. Bir mekândan çıkarken muhabirlerle karşılaşan ünlü komedyene, son günlerde birlikte görüntülendiği iddia edilen sarışın isim soruldu. Yılmaz'ın 'Bir ilişkiniz var mı?' sorusuna verdiği tek cümlelik cevap ise kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
Kaynak: 2.Sayfa
Cem Yılmaz, otuz yılı aşan kariyeriyle Türkiye'nin en sevilen komedyenleri arasında yer alıyor.
Ağustos sonunda göğüs ağrısıyla hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz'a stresten uzak durması önerilmişti.
Gizemli sarışın sorulan Cem Yılmaz, ilişki sorusuna "Doktorum yasakladı" diyerek cevap verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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