Havalar Isınmaya Başlarken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Havalar Isınmaya Başlarken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Cemreler düştü ve baharın ayak sesleri duyulmaya başlandı! 🤩 🌸 🌿 Bu ayak sesleri arasında Billboard'ın Hot 100 listesinde hangi şarkıcının nasıl bir yankı uyandırdığını görmek için buradayız! Geçtiğimiz aya göre sürpriz isimlerin olduğu Billboard Hot 100 listesi hemen aşağıda. 👇
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Jack Harlow, sosyal medyada pek çok içerikte kullanılan "Lovin On Me" şarkısıyla ilk sırada yer aldı. Popüler olmasında şarkının güzelliği dışında TikTok'un da etkisi büyük! 😛
Listeye taptaze bir giriş yapan ve ikinci sırayı kapan Beyoncé, "Texas Hold 'em" şarkısıyla büyük yankı uyandırdı! 🔥
Kanye West ve Ty Dolla $ign birlikteliği ile doğan "Carnival", listenin üçüncü sırasında oturdu ve pek de yer değiştirmeyecek gibi duruyor!
Benson Boone'un Spotify'da 100 milyon dinleme sayısını geçen "Beautiful Things" şarkısı ise dördüncü sırada.
Teddy Swims, aylar önce yayımlanan "Lose Control" şarkısıyla listeye veda etmek istemiyor ve beşinci sırada bizleri karşılıyor.
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Taylor Swift, Hot 100 listesini çok sevmiş olacak ki "Cruel Summer" şarkısı hâlen Hot 100 listesinde ve altıncı sırada yer alıyor!
Kalbi kırıkların durağı SZA, "Snooze" şarkısıyla yedinci sırada. Görünüşe göre SZA da listeye veda etmek istemiyor! 😉
Zach Bryan ve Kacey Musgraves'in seslendirdiği "I Remember Everything" şarkısı, 25 haftadır listede ve sekizinci sırada bizleri karşılıyor.
Tate McRae, klibi henüz beş ay önce yayımlanmasına rağmen "greedy" şarkısıyla dokuzuncu sırada yerini aldı.
Noah Kahan, 2022 yılında paylaştığı "Stick Season" şarkısı ile milyonlarca kez dinlendi ve listenin onuncu sırasında yer aldı. Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere! 👋
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