Havalar Isınmaya Başlarken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Cemreler düştü ve baharın ayak sesleri duyulmaya başlandı! 🤩 🌸 🌿 Bu ayak sesleri arasında Billboard'ın Hot 100 listesinde hangi şarkıcının nasıl bir yankı uyandırdığını görmek için buradayız! Geçtiğimiz aya göre sürpriz isimlerin olduğu Billboard Hot 100 listesi hemen aşağıda. 👇