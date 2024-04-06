Hatay'da Mazbata Krizi: CHP’den Yüksek Seçim Kurulu’na Başvuru
Hatay'da Mazbata Krizi: CHP’den Yüksek Seçim Kurulu’na Başvuru
Geçtiğimiz hafta sonu yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk birinci olarak çıkmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi, il seçim kuruluna oyların yeniden sayılması için itirazda bulunmuştu. CHP bu sefer, Yüksek Seçim Kurulu’na başvurarak Hatay’da mazbatanın verilmemesi gerektiğini ifade etti.
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Yerel seçimlerde en büyük yarışlarından biri de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaşandı.
CHP’nin çok tartışılan adayı Lütfü Savaş, AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk’ün gerisinde kalmıştı.
CHP, Yüksek Seçim Kurulu’na başvurarak mazbatanın verilmemesi gerektiğini ifade etti.
"Sandık sonuç tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılan itirazla iki aday arasındaki oy farkı an itibariyle 2 bin 569 oydur. Hatay ili tüm ilçelerinde Partimiz seçim sonuçlarına itiraz etmiştir. Partimizce yapılan itirazların ilgili seçim kurullarında incelemesi devam etmektedir. Diğer bir deyişle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi itiraz süreçleri devam etmektedir.”
“Yüksek Kurulunuzun 09 Nisan 2019 tarih ve 2019/2272 sayılı kararıyla itiraz süreci tamamlandığında belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği mazbatalarının verilebileceği düzenlenmiştir. Birçok ilçe seçim kurulu seçimi açık ara kazanan belediye başkanlarımıza itiraz süreçleri devam ettiğinden mazbatalarını vermemektedir.”
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“Edinilen bilgiye göre itirazlarımızın kesin karara bağlanmadığı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AKP adayına mazbata düzenlenerek 06 Nisan 2024 saat 12.00’de törenle verilecektir.”
“Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının itiraz süreçleri tamamlanmadan düzenlenmesi yasaya ve yukarıda belirttiğimiz Yüksek Kurulunuz kararına aykırıdır."
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