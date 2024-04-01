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Hatay Seçim Sonucu Ne Oldu? Özgür Özel: “Doğrudan Vali’nin Müdahil Olduğu Usulsüzlük Var”

Hatay Seçim Sonucu Ne Oldu? Özgür Özel: “Doğrudan Vali’nin Müdahil Olduğu Usulsüzlük Var”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.04.2024 - 03:31

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız” açıklamasını yaptı.

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Hatay’da CHP adayı Lütfü Savaş ile AK Parti adayı Mehmet Öztürk ardından baştan sona kadar kıyasıya süren bir seçim yarışı oldu.

Hatay’da CHP adayı Lütfü Savaş ile AK Parti adayı Mehmet Öztürk ardından baştan sona kadar kıyasıya süren bir seçim yarışı oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaşanan usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaşanan usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Özel’in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Özel’in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.”

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