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Hatay'da 3.500 Yıllık Kil Alışveriş Fişi Bulundu: Peki Ne Alınmıştı?

Hatay'da 3.500 Yıllık Kil Alışveriş Fişi Bulundu: Peki Ne Alınmıştı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.07.2024 - 14:26

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde arkeologları heyecanlandıran bir buluş gerçekleştirildi. Kazılarda bulunan yaklaşık kibrit kutusu büyüklüğündeki kilin, 3 bin 500 yıllık bir alışveriş fişi olduğu açıklandı.

Peki bu fişte ne yazıyordu?

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bulunan Aççana Höyüğü'nde kazı işlemleri devam ediyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bulunan Aççana Höyüğü'nde kazı işlemleri devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Eski Alalah” olarak bilinen “Aççana Höyük”te yapılan kazılarda büyük bir keşif yapıldığını duyurdu.

Yapılan kazılarda milattan önce 15'inci yüzyıla tarihlenen bir kil tablet bulundu. Kil tabletin tarih açıcından oldukça önemli olduğu kaydedildi.

Yapılan kazılarda milattan önce 15'inci yüzyıla tarihlenen bir kil tablet bulundu. Kil tabletin tarih açıcından oldukça önemli olduğu kaydedildi.

Akadça çivi yazılı tabletin bir alışveriş fişi olduğu ve yüklü miktarda ahşap mobilya satın alımına dair bir fiş olduğu ortaya çıktı.

Akadça çivi yazılı tabletin bir alışveriş fişi olduğu ve yüklü miktarda ahşap mobilya satın alımına dair bir fiş olduğu ortaya çıktı.

Ersoy, 28 gram ağırlığındaki kil tabletin 'Geç Tunç Çağı'nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunacağına inandıklarını belirtti.

Yaklaşık 3 bin 500 yıllık tabletin masa, sandalye, tabure alımına dair kayıtlar olduğu belirtildi.

Yaklaşık 3 bin 500 yıllık tabletin masa, sandalye, tabure alımına dair kayıtlar olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yıl da aynı bölgede “kent satışı sözleşmesi”yle ilgili çivi yazılı bir kil tablet bulunmuştu. Kazı çalışmaları ise büyük bir özveriyle devam ediyor.

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