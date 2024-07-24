Hatay'da 3.500 Yıllık Kil Alışveriş Fişi Bulundu: Peki Ne Alınmıştı?
Hatay'da 3.500 Yıllık Kil Alışveriş Fişi Bulundu: Peki Ne Alınmıştı?
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bulunan Aççana Höyüğü'nde kazı işlemleri devam ediyor.
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Yapılan kazılarda milattan önce 15'inci yüzyıla tarihlenen bir kil tablet bulundu. Kil tabletin tarih açıcından oldukça önemli olduğu kaydedildi.
Akadça çivi yazılı tabletin bir alışveriş fişi olduğu ve yüklü miktarda ahşap mobilya satın alımına dair bir fiş olduğu ortaya çıktı.
Yaklaşık 3 bin 500 yıllık tabletin masa, sandalye, tabure alımına dair kayıtlar olduğu belirtildi.
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