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Yıldız Sarayı 100 Yıl Sonra Kapılarını Açtı: Bu Tarihe Kadar Ücretsiz Gezebilirsiniz!

Yıldız Sarayı 100 Yıl Sonra Kapılarını Açtı: Bu Tarihe Kadar Ücretsiz Gezebilirsiniz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.07.2024 - 19:24

Yıldız Sarayı, 6 yıllık restorasyonun ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Osmanlı'nın İstanbul'da inşa ettiği son saray olan Yıldız Sarayı, İslam saray mimarisinin geleneklerini gösteriyor. Yıldız Sarayı'nı ziyaret etmek isteyenler, bir süreliğine ücretsiz giriş sağlayabiliyor!

Peki Yıldız Sarayı ne zaman açık, Yıldız Sarayı'na nasıl gidilir?

Kaynak: Milli Saraylar Başkanlığı

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Yıldız Sarayı Açıldı mı?

Yıldız Sarayı Açıldı mı?

Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da yaptırdığı son saray olan Yıldız Sarayı, 6 yıllık restorasyonun ardından açıldı. Günümüzde Beşiktaş sınırları içerisinde bulunan Yıldız Sarayı, tek bir yapı halinde tasarlanmamıştır.

Marmara Denizi sahilinden başlayarak kuzeybatıya doğru yükselen, sırt çizgisine kadar tüm yamacı kaplayan Yıldız Sarayı, büyük bir bahçe, koruluk ve içerisinde yapılmış saraylardan oluşur.

Yıldız Sarayı'nda ayrıca köşkler, yönetim, koruma, servis yapıları ve parklar bulunur.

Yıldız Sarayı Hangi Günler Açık?

Yıldız Sarayı Hangi Günler Açık?

Yıldız Sarayı'nın ziyaret günleri ve saatleri aşağıdaki gibidir;

  • Kapalı Günler: Pazartesi

  • Gişe Açılış Saati: 09:00

  • Gişe Kapanış Saati: 17:00

Resmi tatil ve dini bayramlardaki ziyaret planları için resmi sayfaları kontrol ediniz.

Yıldız Sarayı Nerede? Yıldız Sarayı'na Nasıl Gidilir?

Yıldız Sarayı Nerede? Yıldız Sarayı'na Nasıl Gidilir?

Yıldız Sarayı, günümüzde Beşiktaş ilçesinin sınırları içerisinde yer alır. Yıldız Sarayı'na ulaşmak için Beşiktaş'a giden otobüsleri veya Anadolu yakasından gelmek için Beşiktaş vapurlarını tercih edebilirsiniz.

Yıldız Sarayı haritalar konumuna ulaşmak için buraya tıklayın.

Yıldız Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Yıldız Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Yıldız Sarayı'nı 1 Eylül tarihine kadar ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. 

Yıldız Sarayı'nın giriş ücretlerine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Yıldız Sarayı'nı Kim Yaptırdı?

Yıldız Sarayı'nı Kim Yaptırdı?

Yıldız Sarayı'nın bulunduğu araziye ilk kasrı Sultan I. Ahmed yaptırmıştır. Daha sonra bu bölgeye birçok padişah saraylar inşa ettirmiştir. 

18'inci yüzyıl sonunda Sultan III. Selim, annesi Mihrişah Sultan için Yıldız Kasrı'nı yaptırmış, babası için de bir çeşme yaptırmıştır. Sultan Abdülaziz ise Büyük Mabeyn Köşkü’nü ve dış bahçeye Malta ve Çadır Köşklerini, asıl kısmına da Çit Kasrı’nı yaptırmıştır.

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