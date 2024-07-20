Yıldız Sarayı 100 Yıl Sonra Kapılarını Açtı: Bu Tarihe Kadar Ücretsiz Gezebilirsiniz!

Yıldız Sarayı'nın bulunduğu araziye ilk kasrı Sultan I. Ahmed yaptırmıştır. Daha sonra bu bölgeye birçok padişah saraylar inşa ettirmiştir.

18'inci yüzyıl sonunda Sultan III. Selim, annesi Mihrişah Sultan için Yıldız Kasrı'nı yaptırmış, babası için de bir çeşme yaptırmıştır. Sultan Abdülaziz ise Büyük Mabeyn Köşkü’nü ve dış bahçeye Malta ve Çadır Köşklerini, asıl kısmına da Çit Kasrı’nı yaptırmıştır.