Yıldız Sarayı 100 Yıl Sonra Kapılarını Açtı: Bu Tarihe Kadar Ücretsiz Gezebilirsiniz!
Yıldız Sarayı 100 Yıl Sonra Kapılarını Açtı: Bu Tarihe Kadar Ücretsiz Gezebilirsiniz!
Yıldız Sarayı, 6 yıllık restorasyonun ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Osmanlı'nın İstanbul'da inşa ettiği son saray olan Yıldız Sarayı, İslam saray mimarisinin geleneklerini gösteriyor. Yıldız Sarayı'nı ziyaret etmek isteyenler, bir süreliğine ücretsiz giriş sağlayabiliyor!
Peki Yıldız Sarayı ne zaman açık, Yıldız Sarayı'na nasıl gidilir?
Kaynak: Milli Saraylar Başkanlığı
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Yıldız Sarayı Açıldı mı?
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Yıldız Sarayı Nerede? Yıldız Sarayı'na Nasıl Gidilir?
Yıldız Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar?
Yıldız Sarayı'nı Kim Yaptırdı?
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