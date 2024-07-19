İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz birbirinden ilginç 10 haritayı sizler için bir araya getirdik. İncelemelere doyamayacağınız bu haritalar hayata bakış açınızı dahi değiştirebilir. Gelin birlikte inceleyelim.
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1. Günde en az 30 dakika boyunca bisiklet sürme oranları.
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2. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki kayıplar.
3. Dünya GSYH'sinin yüzde 50'sini oluşturan bölge.
4. Meksika aralarında Birleşik Krallık ve Almanya'nın da olduğu 20 küsür Avrupa ülkesinden daha geniş bir coğrafyaya sahip.
5. Britanyalılar tarafından işgal edilmeyen 22 ülke gri renkte.
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6. Endonezya'daki Java Adası dünya nüfusunun yüzde 2'sine ev sahipliği yapıyor.
7. Dünyanın en uzun 5 nehri.
8. Japonya nüfusunun yarısı kırmızı bölgede, diğer yarısı beyaz bölgede yaşıyor.
9. Bir zamanlar Roman İmparatorluğu'nun yol ağı.
10. Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ait 1924 tarihli bir şehir haritası.
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