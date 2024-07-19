Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
19.07.2024 - 21:03

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz birbirinden ilginç 10 haritayı sizler için bir araya getirdik. İncelemelere doyamayacağınız bu haritalar hayata bakış açınızı dahi değiştirebilir. Gelin birlikte inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Günde en az 30 dakika boyunca bisiklet sürme oranları.

1. Günde en az 30 dakika boyunca bisiklet sürme oranları.

2. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki kayıplar.

2. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki kayıplar.

3. Dünya GSYH'sinin yüzde 50'sini oluşturan bölge.

3. Dünya GSYH'sinin yüzde 50'sini oluşturan bölge.

4. Meksika aralarında Birleşik Krallık ve Almanya'nın da olduğu 20 küsür Avrupa ülkesinden daha geniş bir coğrafyaya sahip.

4. Meksika aralarında Birleşik Krallık ve Almanya'nın da olduğu 20 küsür Avrupa ülkesinden daha geniş bir coğrafyaya sahip.

5. Britanyalılar tarafından işgal edilmeyen 22 ülke gri renkte.

5. Britanyalılar tarafından işgal edilmeyen 22 ülke gri renkte.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Endonezya'daki Java Adası dünya nüfusunun yüzde 2'sine ev sahipliği yapıyor.

6. Endonezya'daki Java Adası dünya nüfusunun yüzde 2'sine ev sahipliği yapıyor.

7. Dünyanın en uzun 5 nehri.

7. Dünyanın en uzun 5 nehri.

8. Japonya nüfusunun yarısı kırmızı bölgede, diğer yarısı beyaz bölgede yaşıyor.

8. Japonya nüfusunun yarısı kırmızı bölgede, diğer yarısı beyaz bölgede yaşıyor.

9. Bir zamanlar Roman İmparatorluğu'nun yol ağı.

9. Bir zamanlar Roman İmparatorluğu'nun yol ağı.

10. Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ait 1924 tarihli bir şehir haritası.

10. Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ait 1924 tarihli bir şehir haritası.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın