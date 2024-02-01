Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hastanede Gün Sayarken Aylar Önce Milli Piyango'yu Kazandığını Öğrenen Kadının Filmlere Konu Olacak Hikayesi

Hastanede Gün Sayarken Aylar Önce Milli Piyango'yu Kazandığını Öğrenen Kadının Filmlere Konu Olacak Hikayesi

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
01.02.2024 - 16:23

Hastanede tedavi gördüğü niçin piyangoyu kazandığından bi' haber olan kadının hikayesi mutlu sonla bitti. Hepimize hayatın nasıl tesadüfler yaşattığına bir kez daha inandıran ilginç hikayeyi sizler için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Milyoner olduğunu bi' garip yolla öğrenen kadınının hikayesi 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti.

Milyoner olduğunu bi' garip yolla öğrenen kadınının hikayesi 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti.

Piyango kazandıktan sonra milyoner olan 56 yaşındaki Deborah Burgess, kendisine gelen tebrik mailini başta ciddiye almadı.

Kronik anemi nedeniyle kan nakli yapıldıktan sonra hastanede tedavi gören Burgess, bir ay önce aldığı piyango biletini unuttu ve birkaç ay boyunca maillerini kontrol etmedi.

Kronik anemi nedeniyle kan nakli yapıldıktan sonra hastanede tedavi gören Burgess, bir ay önce aldığı piyango biletini unuttu ve birkaç ay boyunca maillerini kontrol etmedi.

Loto'yu kazandıktan sonra milyoner olan bir kadın, tebrik e-postasını başlangıçta şaka sandı. Sonrasında ise Milli Piyango'dan gelen ve kazanan olduğu için hesabını doğrulaması gereken maile denk geldi. Kendisi o anları 'Hesabımı kontrol ettiğimde hayatımın şokunu yaşadım. Aylardır milyonerdim ama bunu bilmiyordum' cümleleriyle anlattı.

"Her hafta Milli Piyango oynamıyorum ama ayda bir falan online olarak bilet alıyorum. Hesabımı düzenli olarak kontrol etmiyorum ve hastanede geçirdiğim zaman da dahil olmak üzere bir süre kötü durumdaydım. Daha sonra iyileşmeme yardımcı olması için bir tatil yaptım, bu nedenle e-postalarımı kontrol etmem aylar aldı."

"Her hafta Milli Piyango oynamıyorum ama ayda bir falan online olarak bilet alıyorum. Hesabımı düzenli olarak kontrol etmiyorum ve hastanede geçirdiğim zaman da dahil olmak üzere bir süre kötü durumdaydım. Daha sonra iyileşmeme yardımcı olması için bir tatil yaptım, bu nedenle e-postalarımı kontrol etmem aylar aldı."

"Zor geçen birkaç ayın ardından nihayet işlerimi toparlamaya başlamıştım ve evde e-postalarımı kontrol ediyordum. Bir süredir internete girmediğim için çok fazla e-posta vardı. Milli Piyango'dan bir tane geldiğini ve kazanan olduğum için hesabımı kontrol etmemi hatırlatan bir mesaj olduğunu fark ettim, ben de annemle birlikte hesabımı kontrol ettim."

"Zor geçen birkaç ayın ardından nihayet işlerimi toparlamaya başlamıştım ve evde e-postalarımı kontrol ediyordum. Bir süredir internete girmediğim için çok fazla e-posta vardı. Milli Piyango'dan bir tane geldiğini ve kazanan olduğum için hesabımı kontrol etmemi hatırlatan bir mesaj olduğunu fark ettim, ben de annemle birlikte hesabımı kontrol ettim."

Piyango'dan gelen bir telefon, 19 Ağustos Cumartesi günü yapılan çekilişte tüm numaraları tutturup büyük ikramiyeyi kazandığını doğruladı.

Piyango'dan gelen bir telefon, 19 Ağustos Cumartesi günü yapılan çekilişte tüm numaraları tutturup büyük ikramiyeyi kazandığını doğruladı.

Siz bu olayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?