Hastanede Gün Sayarken Aylar Önce Milli Piyango'yu Kazandığını Öğrenen Kadının Filmlere Konu Olacak Hikayesi
Hastanede Gün Sayarken Aylar Önce Milli Piyango'yu Kazandığını Öğrenen Kadının Filmlere Konu Olacak Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news...
Hastanede tedavi gördüğü niçin piyangoyu kazandığından bi' haber olan kadının hikayesi mutlu sonla bitti. Hepimize hayatın nasıl tesadüfler yaşattığına bir kez daha inandıran ilginç hikayeyi sizler için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇
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Milyoner olduğunu bi' garip yolla öğrenen kadınının hikayesi 'Bu kadarı da olmaz' dedirtti.
Kronik anemi nedeniyle kan nakli yapıldıktan sonra hastanede tedavi gören Burgess, bir ay önce aldığı piyango biletini unuttu ve birkaç ay boyunca maillerini kontrol etmedi.
"Her hafta Milli Piyango oynamıyorum ama ayda bir falan online olarak bilet alıyorum. Hesabımı düzenli olarak kontrol etmiyorum ve hastanede geçirdiğim zaman da dahil olmak üzere bir süre kötü durumdaydım. Daha sonra iyileşmeme yardımcı olması için bir tatil yaptım, bu nedenle e-postalarımı kontrol etmem aylar aldı."
"Zor geçen birkaç ayın ardından nihayet işlerimi toparlamaya başlamıştım ve evde e-postalarımı kontrol ediyordum. Bir süredir internete girmediğim için çok fazla e-posta vardı. Milli Piyango'dan bir tane geldiğini ve kazanan olduğum için hesabımı kontrol etmemi hatırlatan bir mesaj olduğunu fark ettim, ben de annemle birlikte hesabımı kontrol ettim."
Piyango'dan gelen bir telefon, 19 Ağustos Cumartesi günü yapılan çekilişte tüm numaraları tutturup büyük ikramiyeyi kazandığını doğruladı.
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