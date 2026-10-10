Harvard’da Bir İlk Yaşandı! Türk Bilim İnsanı Rıfat Atun Dekan Oldu

Rıfat Atun, küresel sağlık sistemleri alanında çalışan bir hekim ve akademisyendir. Kariyerinin büyük bölümünü Birleşik Krallık'ta geçirmiştir.

Rıfat Atun kaç yaşında?

Atun'un doğum yılı bilinmiyor.

Rıfat Atun nereli?

Atun Kıbrıs doğumlu ve babası hekim. Atamanın ardından Kıbrıslı Türk bir bilim insanının Harvard'ın üst yönetiminde yer almasının gençler için motive edici bir örnek olmasını umduğunu söyledi.

Rıfat Atun nerede okudu?

Tıp eğitimini Commonwealth bursiyeri olarak Londra Üniversitesi'nde aldı. Lisansüstü tıp eğitimini ve MBA'ini Londra Üniversitesi ile Imperial College London'da tamamladı.

Rıfat Atun'un kariyeri nasıl ilerledi?

2006-2013 arasında Imperial College London'da Uluslararası Sağlık Yönetimi Profesörü ve Sağlık Yönetimi Grubu Başkanı oldu. 2008-2012 arasında AIDS, Verem ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu'nun yönetim ekibinde Strateji, Performans ve Değerlendirme Direktörü olarak çalıştı. 2015-2023 arasında Harvard Bakanlık Liderlik Programı'nın fakülte başkanlığını yaptı.

Rıfat Atun'un akademik başarıları neler?

500'den fazla makalesi var. Clarivate'in dünyada en çok atıf alan araştırmacılar listesinde 2020-2025 arasında yer aldı. Harvard'da küresel sağlık sistemleri alanındaki ilk kadrolu profesör olarak tanımlanıyor.