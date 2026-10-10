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Harvard’da Bir İlk Yaşandı! Türk Bilim İnsanı Rıfat Atun Dekan Oldu

Harvard’da Bir İlk Yaşandı! Türk Bilim İnsanı Rıfat Atun Dekan Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 11:52
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Prof. Dr. Rıfat Atun, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nun Eğitim ve İnovasyon Dekanı oldu. Kıbrıs doğumlu hekim ve akademisyen, Harvard'da dekanlık yapan ilk Türk olarak anılıyor.

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Atama 1 Temmuz'da duyuruldu, görev 1 Ağustos'tan itibaren geçerli oldu

Atama 1 Temmuz'da duyuruldu, görev 1 Ağustos'tan itibaren geçerli oldu

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu Dekanı Andrea Baccarelli, atamayı 1 Temmuz 2026'da duyurdu. Yeni görev 1 Ağustos'ta başladı.

Atun daha önce okulda Julio Frenk Halk Sağlığı Liderliği Profesörü ve örgün olmayan eğitim ile inovasyondan sorumlu dekan yardımcısıydı. Okulun Sağlık Sistemleri İnovasyon Laboratuvarı'nı da yönetiyor.

Baccarelli duyuruda, rolün eğitim stratejisini geliştirmenin önemini yansıttığını belirtti.

Yeni görevde dereceli programlar ve yapay zeka destekli eğitim var

Yeni görevde dereceli programlar ve yapay zeka destekli eğitim var

Atun, okulun dereceli programlarının ve örgün olmayan eğitim portföyünün stratejik ve operasyonel liderliğini üstlendi.

Yönetici eğitimlerini, kısa kursları, mikro sertifikaları ve yaz programlarını kapsayan Advanced Learning Academy'yi yönetmeye devam edecek.

Okulun mevcut programları kapsamlı biçimde incelenecek, çok yıllık bir vizyon ve strateji hazırlanacak. Yapay zeka ve yeni teknolojilerle desteklenen bir inovasyon kültürü teşvik edilecek, Harvard içinde ve dışında iş birlikleri kurulacak.

Rıfat Atun kimdir?

Rıfat Atun kimdir?

Rıfat Atun, küresel sağlık sistemleri alanında çalışan bir hekim ve akademisyendir. Kariyerinin büyük bölümünü Birleşik Krallık'ta geçirmiştir.

Rıfat Atun kaç yaşında?

Atun'un doğum yılı bilinmiyor.

Rıfat Atun nereli?

Atun Kıbrıs doğumlu ve babası hekim. Atamanın ardından Kıbrıslı Türk bir bilim insanının Harvard'ın üst yönetiminde yer almasının gençler için motive edici bir örnek olmasını umduğunu söyledi.

Rıfat Atun nerede okudu?

Tıp eğitimini Commonwealth bursiyeri olarak Londra Üniversitesi'nde aldı. Lisansüstü tıp eğitimini ve MBA'ini Londra Üniversitesi ile Imperial College London'da tamamladı.

Rıfat Atun'un kariyeri nasıl ilerledi?

2006-2013 arasında Imperial College London'da Uluslararası Sağlık Yönetimi Profesörü ve Sağlık Yönetimi Grubu Başkanı oldu. 2008-2012 arasında AIDS, Verem ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu'nun yönetim ekibinde Strateji, Performans ve Değerlendirme Direktörü olarak çalıştı. 2015-2023 arasında Harvard Bakanlık Liderlik Programı'nın fakülte başkanlığını yaptı.

Rıfat Atun'un akademik başarıları neler?

500'den fazla makalesi var. Clarivate'in dünyada en çok atıf alan araştırmacılar listesinde 2020-2025 arasında yer aldı. Harvard'da küresel sağlık sistemleri alanındaki ilk kadrolu profesör olarak tanımlanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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