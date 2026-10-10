Harvard’da Bir İlk Yaşandı! Türk Bilim İnsanı Rıfat Atun Dekan Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Prof. Dr. Rıfat Atun, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nun Eğitim ve İnovasyon Dekanı oldu. Kıbrıs doğumlu hekim ve akademisyen, Harvard'da dekanlık yapan ilk Türk olarak anılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atama 1 Temmuz'da duyuruldu, görev 1 Ağustos'tan itibaren geçerli oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni görevde dereceli programlar ve yapay zeka destekli eğitim var
Rıfat Atun kimdir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın