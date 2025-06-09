Harry Potter Dizisinde Sihir Bakanı'nı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu
7 kitaplık Harry Potter'ın sinemaya aktarıldığı 8 filmlik seri diziye uyarlanıyor. Küçük büyük herkesin severek izlediği Harry Potter serisinin dizi versiyonunun 2026'da izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Ana kadrosu netleşen dizide oyuncular da belli olmaya devam ediyor. Bu kez serinin Sihir Bakanı Cornelius Fudge'a kimin hayat vereceği belli oldu.
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Defalarca kez izlesek de bıkmayacağımız Harry Potter serisi dizi oluyor.
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Kadrosu neredeyse netleşen Harry Potter'da başrol üçlüsünü kimlerin canlandıracağı belli olmuştu.
Harry Potter dizisinde Sihir Bakanı Cornelius Fudge'ı canlandıracak oyuncu da belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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