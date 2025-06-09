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Harry Potter Dizisinde Sihir Bakanı'nı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

Harry Potter Dizisinde Sihir Bakanı'nı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

Harry Potter
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.06.2025 - 13:45

7 kitaplık Harry Potter'ın sinemaya aktarıldığı 8 filmlik seri diziye uyarlanıyor. Küçük büyük herkesin severek izlediği Harry Potter serisinin dizi versiyonunun 2026'da izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Ana kadrosu netleşen dizide oyuncular da belli olmaya devam ediyor. Bu kez serinin Sihir Bakanı Cornelius Fudge'a kimin hayat vereceği belli oldu.

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Defalarca kez izlesek de bıkmayacağımız Harry Potter serisi dizi oluyor.

Defalarca kez izlesek de bıkmayacağımız Harry Potter serisi dizi oluyor.

7 kitaptan oluşan seri, 8 kitap olarak sinemaya aktarılmıştı. Yıllar sonra dizi versiyonuyla karşımıza çıkacak Harry Potter'ın her kitap için bir sezondan oluşan dizisinin çalışmaları sürüyor.

Kadrosu neredeyse netleşen Harry Potter'da başrol üçlüsünü kimlerin canlandıracağı belli olmuştu.

Kadrosu neredeyse netleşen Harry Potter'da başrol üçlüsünü kimlerin canlandıracağı belli olmuştu.

John Lithgow dizide 'Dumbledore' karakterini, Nick Frost, 'Hagrid' karakterini, Paapa Essiedu 'Severus Snape'i, Janet McTeer 'Profesör McGonagall'ı, Paul Whitehouse 'Argus Filch' karakterini, Luke Thallon ise dizide 'Quirinus Quirrell' karakterini canlandıracak. Başrol üçlüsüne baktığımızda ise Dominic McLaughlin Harry Potter'ı, Arabella Stanton Hermione Granger'ı ve Alastair Stout Ron Weasley'i canlandıracak.

Harry Potter dizisinde Sihir Bakanı Cornelius Fudge'ı canlandıracak oyuncu da belli oldu.

Harry Potter dizisinde Sihir Bakanı Cornelius Fudge'ı canlandıracak oyuncu da belli oldu.
Harry Potter dizisinde Sihir Bakanı Cornelius Fudge'ı canlandıracak oyuncu da belli oldu.

Deadline'ın haberine göre; film serisinde Robert Hardy tarafından canlandırılan Cornelius Fudge, Doctor Foster ve The Crown dizilerinde rol alan Bertie Carvel tarafından canlandırılacak. Dizi, önümüzdeki yıl yayınlanmaya başlayacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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