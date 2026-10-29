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Harry'nin Anne ve Babası Bulundu: HBO Dizisinin James ve Lily Potter'ı Açıklandı

Harry'nin Anne ve Babası Bulundu: HBO Dizisinin James ve Lily Potter'ı Açıklandı

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
29.10.2026 - 11:09 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 11:10
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HBO’nun Harry Potter dizisinde Harry’nin anne ve babası belli oldu. James Potter’ı Jasper Talbot, Lily Potter’ı Hannah Chinn canlandıracak. Filmlerde yalnızca bir aile fotoğrafında görünen Charlie Weasley ise Harry Gilby ile ilk kez ekrana geliyor. Dizinin ilk sezonu 25 Aralık’ta HBO Max’te başlıyor.

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Harry Potter dizisinde James Potter'ı Jasper Talbot, Lily Potter'ı Hannah Chinn canlandıracak.

Harry Potter dizisinde James Potter'ı Jasper Talbot, Lily Potter'ı Hannah Chinn canlandıracak.

HBO, 27 Ekim'de yaptığı açıklamayla dizinin ilk sezonuna üç yeni ismin katıldığını duyurdu. Harry'nin babası James Potter rolü, Broadchurch dizisinden tanınan Jasper Talbot'a emanet edildi. Harry'nin annesi Lily Potter'ı ise The Conjuring: Last Rites ile dikkat çeken Hannah Chinn oynayacak.

Hikâyede James ve Lily, Harry henüz bebekken Lord Voldemort tarafından öldürülüyor. Bu yüzden ikili, serinin her döneminde Harry'nin hayatına ancak anılar, fotoğraflar ve geçmişe dönüşlerle giriyor.

Filmlerde bu iki karakteri Adrian Rawlins ve Geraldine Somerville canlandırmıştı. Üstelik ikisi de ekranda yalnızca kısa geri dönüş sahnelerinde ve fotoğraflarda yer almıştı.

Filmlerde yalnızca bir aile fotoğrafında görünen Charlie Weasley ilk kez ekrana geliyor.

Filmlerde yalnızca bir aile fotoğrafında görünen Charlie Weasley ilk kez ekrana geliyor.

Yeni kadronun en dikkat çekici ismi ise Charlie Weasley oldu. Ron'un ağabeyi Charlie'yi, The Last Kingdom dizisinden tanınan Harry Gilby canlandıracak.

Kitaplarda Hogwarts'tan mezun olduktan sonra Romanya'da ejderhalarla çalışan Charlie, film serisinde neredeyse hiç yer almamıştı. Karakter, sinema uyarlamalarında yalnızca bir aile fotoğrafında görülmüştü.

Dizinin ilk sezonu Harry Potter ve Felsefe Taşı adıyla 25 Aralık'ta yayına giriyor.

Dizinin ilk sezonu Harry Potter ve Felsefe Taşı adıyla 25 Aralık'ta yayına giriyor.

Dizinin ilk sezonu, serinin ilk romanından uyarlanan Harry Potter ve Felsefe Taşı adıyla 25 Aralık'ta HBO Max'te izleyiciyle buluşacak.

Kadroda Harry Potter rolünde Dominic McLaughlin, Hermione Granger rolünde Arabella Stanton ve Ron Weasley rolünde Alastair Stout yer alıyor. John Lithgow Albus Dumbledore'u, Paapa Essiedu Severus Snape'i, Janet McTeer Minerva McGonagall'ı, Nick Frost ise Hagrid'i canlandırıyor.

Dizinin senaryosunu yazan ve yapımcılığını üstlenen isim Francesca Gardiner. Succession'dan tanınan Mark Mylod da birçok bölümün yönetmen koltuğunda oturuyor.

Öte yandan HBO, dizinin ikinci sezonunu da çoktan onayladı. Harry Potter ve Sırlar Odası'nı anlatacak yeni sezonun çekimleri Londra yakınlarındaki Leavesden Stüdyoları'nda sürüyor. Game of Thrones'un Jon Snow'u Kit Harington da ikinci sezonda Gilderoy Lockhart olarak kadroda yer alacak.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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