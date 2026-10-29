Harry'nin Anne ve Babası Bulundu: HBO Dizisinin James ve Lily Potter'ı Açıklandı

HBO, 27 Ekim'de yaptığı açıklamayla dizinin ilk sezonuna üç yeni ismin katıldığını duyurdu. Harry'nin babası James Potter rolü, Broadchurch dizisinden tanınan Jasper Talbot'a emanet edildi. Harry'nin annesi Lily Potter'ı ise The Conjuring: Last Rites ile dikkat çeken Hannah Chinn oynayacak.

Hikâyede James ve Lily, Harry henüz bebekken Lord Voldemort tarafından öldürülüyor. Bu yüzden ikili, serinin her döneminde Harry'nin hayatına ancak anılar, fotoğraflar ve geçmişe dönüşlerle giriyor.

Filmlerde bu iki karakteri Adrian Rawlins ve Geraldine Somerville canlandırmıştı. Üstelik ikisi de ekranda yalnızca kısa geri dönüş sahnelerinde ve fotoğraflarda yer almıştı.