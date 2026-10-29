Harry'nin Anne ve Babası Bulundu: HBO Dizisinin James ve Lily Potter'ı Açıklandı
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HBO’nun Harry Potter dizisinde Harry’nin anne ve babası belli oldu. James Potter’ı Jasper Talbot, Lily Potter’ı Hannah Chinn canlandıracak. Filmlerde yalnızca bir aile fotoğrafında görünen Charlie Weasley ise Harry Gilby ile ilk kez ekrana geliyor. Dizinin ilk sezonu 25 Aralık’ta HBO Max’te başlıyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Harry Potter dizisinde James Potter'ı Jasper Talbot, Lily Potter'ı Hannah Chinn canlandıracak.
Filmlerde yalnızca bir aile fotoğrafında görünen Charlie Weasley ilk kez ekrana geliyor.
Dizinin ilk sezonu Harry Potter ve Felsefe Taşı adıyla 25 Aralık'ta yayına giriyor.
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