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Hangisi Daha Etkili? Doğal Temizlik Ürünleri vs. Kimyasallar!

etiket Hangisi Daha Etkili? Doğal Temizlik Ürünleri vs. Kimyasallar!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 14:52

Temizlik ürünü seçerken en kafa karıştıran sorulardan biri de kimyasal mı olsun, doğal mı olsun? Ürünü seçerken kullanım alanına ve sağlık için etkilerine de dikkat etmek lazım. Ürünleri birlikte inceleyelim 👇

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1. Beyaz Sirke

Beyaz sirke temizlik sırasında en çok tercih edilen doğal temizlik ürünlerinden biridir. Kireç ve su lekelerini çözmek konusunda bir ustadır. Temizlik sırasında da sıkça tercih edilir. Fakat güçlü kokusu bazıları için rahatsız edici olabilir ve sert kirlerde o kadar etkili olmayabilir.

2. Çamaşır Suyu

Bakterileri ve virüsleri öldürmek konusunda ustalığı vardır. Tüm yüzeyleri etkili bir şekilde çıkarır. Bulaşık yıkarken bile zorlu yağlar için çamaşır suyunu tercih edebilirsiniz. Beyaz giysileri ağartır. Kullanırken vücudunuza temas ettirmemeye özen gösterin.

3. Karbonat

3. Karbonat

Karbonat, lekeler ve kokular üzerinde oldukça etkili bir doğal temizlik ürünüdür. Doğal bir aşındırıcıdır ve kimyasallara taş çıkaracak kadar güçlü bir yapısı da vardır. Temizliğe başlamadan önce hazırlasanız iyi olur çünkü çözünmesi biraz zaman alabilir...

4. Kireç Çözücü Ürünler

Banyonuz artık eskisi gibi parlamıyorsa ve gözünüze kirli geliyorsa en yakın marketten kireç çözücü alın ve ovalamaya başlayın. Farkı gördüğünüzde inanamayacaksınız, ayna niyetine bile kullanabilirsiniz. Mutfak da oldukça etkilidir.

5. Limon

Limonun lezzeti kadar temizlikte de oldukça yararı vardır. Temizlikte özellikle doğal bir parlatıcı olduğuna inanılır ve antibakteriyel özelliklere sahip olduğu için elimizin ilk gittiği doğal temizlik ürünlerindendir. Dezavantajları ise genellikle asidik yapısı nedeniyle hassas yüzeylerde kullanırken oldukça dikkat etmeniz gereklidir.

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6. Deterjanlar

Deterjanlar kullanıldığı bölgeye göre değişiklik gösterir. Genel olarak kirli yüzeyleri ve kıyafetleri etkili bir şekilde temizler. Çeşitli formülasyonları bulunur ve her ihtiyacınıza uygun bir deterjan bulabilirsiniz.

7. Boraks

7. Boraks

Lavabo açma özelliği sayesinde tam bir iş bitirici bir üründür. Mikrop öldürücü özelliği vardır ve lekeleri çıkarmada da etkilidir. Kullanırken oldukça dikkatli olmalısınız çünkü alerji riski taşıyabilir.

8. Elma Sirkesi

Elma sirkesini aklınıza gelebilecek her amaç için kullanabilirsiniz. Hem yüzeylerdeki lekeleri çıkartır, hem de toz alırken size yardımcı olur. Yüzeylere parlaklık verir. Saçınızda bile bu ürünü kullanabilirsiniz. Güçlü kokusu olduğu için temizlikten sonra mutlaka evi havalandırmalısınız.

9. Yüzey Temizleme Mendili

9. Yüzey Temizleme Mendili

Temizlikte son zamanların favorisi olan yüzey temizleme mendilleri özellikle pratik olması nedeniyle sıkça tercih ediliyor Tek kullanımlık olduğu için de her yüzeyde etkili şekilde kullanılabiliyor. Özellikle farklı yüzeyler için farklı çeşitleri de bulunuyor.

10. Bulaşık deterjanı

Bulaşık makinesi, işimizin yüzde seksenini halletse zorlu kirlerin yardımcısının tek adresi bulaşık deterjanları... Yağlı bulaşıkları tek bir damlayla dahi çıkartma özelliğine sahip. Güçlü formülü sayesinde sadece mutfakta değil evin diğer alanlarında da kullanabilirsiniz.

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