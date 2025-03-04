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Hangi Ünlü Şarkıcının Gizli Hayranısın?

etiket Hangi Ünlü Şarkıcının Gizli Hayranısın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 23:16

Gizli gizli dinlediğimiz şarkılar olduğu kadar gizliden gizliye hayranı olduğumuz şarkıcılar da var.

Peki sen kime gizliden hayransın?

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1. İlk soru! Son zamanlarda ruh halin ne alemde? 🤔

2. Enerjini toparlamak için ilk neye başvuruyorsun?

3. Eczaneden en çok ne alırsın?

4. Bu soruda dürüst ol 😎 Eczaneden prezervatif alırken utananlardan mısın?

5. Peki yaptığın iş çok enerji gerektiriyor mu?

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6. Söyle bakalım, şu durumlardan hangisi moralini hemen bozabilir?

7. Sağlığına dikkat ediyor musun diye sorsak?

8. Son soruya geldik! Üşengeçliğini 10 üzerinden puanla!

9. Aleyna Tilki!

9. Aleyna Tilki!

10. Cengiz Kurtoğlu!

10. Cengiz Kurtoğlu!

11. Semicenk!

11. Semicenk!

12. Bengü!

12. Bengü!

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Ma Belle
Ma Belle
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