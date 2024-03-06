Müzik, duygularımızın en samimi tercümanıdır. Neşeli anlarımızda bize eşlik eder, hüzünlü zamanlarımızda teselli buluruz. Peki sen hangi şarkıyı bağıra çağıra söylemelisin?

Cevabı bulmak için seni şöyle alalım. 👇