Hangi R&B Şarkısı Ruh Halini Yansıtıyor?
Hangi R&B Şarkısı Ruh Halini Yansıtıyor?
Severek dinlediğimiz ve sözlerinden etkilendiğimiz R&B şarkılarından hangisi ruh halini yansıtıyor? Testi çöz ve öğren!
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1. Gününe nasıl başlamayı seversin?
2. Bir arkadaşın sana sürpriz yaparsa tepkin ne olur?
3. Stresli bir günün ardından en çok ne yapmayı seversin?
4. Bir arkadaş grubunda genellikle hangi rolü üstlenirsin?
5. Kendini ifade etmek için en çok hangi yolu kullanırsın?
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