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Hangi R&B Şarkısı Ruh Halini Yansıtıyor?

etiket Hangi R&B Şarkısı Ruh Halini Yansıtıyor?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 15:31

Severek dinlediğimiz ve sözlerinden etkilendiğimiz R&B şarkılarından hangisi ruh halini yansıtıyor? Testi çöz ve öğren!

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1. Gününe nasıl başlamayı seversin?

2. Bir arkadaşın sana sürpriz yaparsa tepkin ne olur?

3. Stresli bir günün ardından en çok ne yapmayı seversin?

4. Bir arkadaş grubunda genellikle hangi rolü üstlenirsin?

5. Kendini ifade etmek için en çok hangi yolu kullanırsın?

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6. Hafta sonu planların genellikle nasıldır?

7. Bir etkinlikte tanıştığın biri hakkında ne düşünürsün?

8. Son soru! Mutfakta ne kadar iyisin?

Beyoncé - Irreplaceable!

Toni Braxton - Un-Break My Heart!

Jamie Foxx - Blame It!

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