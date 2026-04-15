Hangi Kahve Senin Ruh Eşin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.04.2026 - 10:01

Kahve aşıkları burada mı? Bu sefer kahve severlerin ruh eşi olan kahvelere odaklanıyoruz... Seni yansıtan, senin ruhunu tamamlayan o kahve hangisi söylüyoruz. Hazırsan ve cevabı çok merak ediyorsan seni teste alalım!

1. Sabah uyandığında bunlardan hangisi sensin?

2. En sevdiğin çalışma ortamı bunlardan hangisi?

3. Peki bir tatile çıkacak olsan rotan bunlardan hangisi olur?

4. Sen arkadaş grubunda hangi kişisin?

5. En sevdiğin tatlı bunlardan hangisi?

6. Senin gardrobundaki ana renk hangisi?

7. Boş bir pazar günün var... Peki senin en büyük planın hangisi?

8. Asla vazgeçmem dediğin o sosyal medya platformu hangisi?

Espresso tabii ki!

Sen net, kararlı ve zamanın kıymetini bilen birisin. Gereksiz detaylarla vakit kaybetmeyi hiç ama hiç sevmiyorsun. Sen resmen hayatı tüm yoğunluğuyla ve dürüstlüğüyle yaşıyorsun. Senin ruh eşin olan kahve de tabii ki tüm aromaların özü olan, güçlü ve sofistike espressodan başkası olamaz!

Caramel Macchiato tabii ki!

Sen girdiğin her ortama neşe ve enerji katan birisin. Resmen girdiğin anda hemen fark ediliyorsun. Aynı zamanda sen hayatın tatlı yanlarını keşfetmeyi seviyor ve monotonluktan da cidden nefret ediyorsun. Senin ruh eşin, katmanlı yapısı, tatlı karameli ve enerjik duruşuyla Caramel Macchiatodan başkası olamaz.

Latte tabii ki!

Sen huzurun, dengenin ve yumuşak geçişlerin insanısın.... İnsanları sakinleştiren bir yapın var ve karmaşadan uzak, samimi ilişkiler senin için her şeyden önemli. Arkadaşların da senin yanınd arahatlıyor ve huzurlu hissediyor. Tam da bu yüzden senin ruh eşin, ipeksi süt köpüğü ve yumuşak içimiyle iç ısıtan bir latte!

Flat white tabii ki!

Sen özünde detaylara önem veren, estetik algısı yüksek ve özgün bir karaktersin. Herkesin gittiği yoldan gitmek yerine kendi tarzını yaratmayı seviyorsun ve her zaman da farklı bir yoldan gidiyorsun. Kendine özgü bir tarzın var. Senin ruh eşin, sütün dokusuyla kahvenin gücünü kusursuz bir dengede buluşturan, nitelikli bir flat whitesın!

Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
