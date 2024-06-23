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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Aden
Aden - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 11:01

Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız. 

Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.

Bir önceki içeriğimizi incelemeyi unutmayın:

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1. "Park etmek yasaktır! 5 dakika yok, 30 saniye yok, park etmek tamamen yasak!"

1. "Park etmek yasaktır! 5 dakika yok, 30 saniye yok, park etmek tamamen yasak!"

2. "Sonunda jelibon ayıları yerken boğularak öldüğümde umarım insanlar ayılar tarafından öldürüldüğümü söyler."

2. "Sonunda jelibon ayıları yerken boğularak öldüğümde umarım insanlar ayılar tarafından öldürüldüğümü söyler."

3. "İnsanların yüzde 90'ı sudan oluşuyor. Yani anksiyetesi olan hıyarlarız."

3. "İnsanların yüzde 90'ı sudan oluşuyor. Yani anksiyetesi olan hıyarlarız."

4. "Lütfen çite oturmayalım."

4. "Lütfen çite oturmayalım."

5. "Lütfen sigaranızı yere atmayın. Hamamböcekleri kanser oluyor."

5. "Lütfen sigaranızı yere atmayın. Hamamböcekleri kanser oluyor."
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6. "Haftasonundan sonraki ilk 5 gün en zoru."

6. "Haftasonundan sonraki ilk 5 gün en zoru."

7. "İsa sizi izliyor."

7. "İsa sizi izliyor."

'Yandaki tabelada; Yetişkin videoları.'

8. "CV'im bir daha asla yapmak istemediğim şeylerden oluşan bir liste."

8. "CV'im bir daha asla yapmak istemediğim şeylerden oluşan bir liste."

9. "Balıklar ölü değil. Sadece uyuyorlar."

9. "Balıklar ölü değil. Sadece uyuyorlar."

10. "İki tane burger fiyatına bir burger satın al ve diğerini bedava almış ol!"

10. "İki tane burger fiyatına bir burger satın al ve diğerini bedava almış ol!"
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11. "Eğer güvende hissetmez ve yardıma ihtiyacınız olursa bu butona basın."

11. "Eğer güvende hissetmez ve yardıma ihtiyacınız olursa bu butona basın."

12. "Aşk osuruk gibidir. Eğer zorlamanız gerekirse büyük ihtimalle boktur."

12. "Aşk osuruk gibidir. Eğer zorlamanız gerekirse büyük ihtimalle boktur."

13. "Hiçbir şey almazsanız yüzde 100 indirimli olmuş olur."

13. "Hiçbir şey almazsanız yüzde 100 indirimli olmuş olur."

14. "Ninja çıkışı."

14. "Ninja çıkışı."

15. "Köpekler yasaktır."

15. "Köpekler yasaktır."

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