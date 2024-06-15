Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız.
Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.
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1. "Hız yaptığında Noel Baba seni izliyor!"
2. "Dikkat! Suyun altında nefes almayınız."
3. "Zeb size bir obje fırlatabilir! Dikkatli olun hedefi baya keskindir."
4. "Hamilelik öncesi alkol içmek hamileliğe yol açabilir!"
5. "Eğer kaba birisiyseniz sadece sizinle uğraşmak zorunda kaldığımız için 10 dolarlık bir ücret kesintisi olacaktır."
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6. "Kahve çünkü öldüğünde uyuyabilirsin."
7. "Zayıf insanları kaçırmak daha kolay. Kek ye ve güvende kal."
8. "Cildin bu renk ile aynıysa lütfen güneşten uzak dur!"
9. "Kendi yemeğimi yetiştirmek istiyorum ama pastırma tohumu bulamıyorum."
10. "Büyümenin daha uzun süreceğini düşünmüştüm."
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11. "Gençken oldukça aptaldım ve yıllarca çalışmanın sonucu artık genç değilim."
12. "Köpekler girebilir. Lütfen çocuklarımızı dışarıda bırakalım."
13. Açıklamaya bile gerek yok.
14. "Kimse çizim aileni umursamıyor!"
15. "Video oyunlarındaki lambalar gerçek elektrik kullanıyor!"
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