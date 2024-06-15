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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Aden
Aden - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 14:01

Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız. 

Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.

Bir önceki içeriğimizi incelemeyi unutmayın:

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1. "Hız yaptığında Noel Baba seni izliyor!"

1. "Hız yaptığında Noel Baba seni izliyor!"

2. "Dikkat! Suyun altında nefes almayınız."

2. "Dikkat! Suyun altında nefes almayınız."

3. "Zeb size bir obje fırlatabilir! Dikkatli olun hedefi baya keskindir."

3. "Zeb size bir obje fırlatabilir! Dikkatli olun hedefi baya keskindir."

4. "Hamilelik öncesi alkol içmek hamileliğe yol açabilir!"

4. "Hamilelik öncesi alkol içmek hamileliğe yol açabilir!"

5. "Eğer kaba birisiyseniz sadece sizinle uğraşmak zorunda kaldığımız için 10 dolarlık bir ücret kesintisi olacaktır."

5. "Eğer kaba birisiyseniz sadece sizinle uğraşmak zorunda kaldığımız için 10 dolarlık bir ücret kesintisi olacaktır."
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6. "Kahve çünkü öldüğünde uyuyabilirsin."

6. "Kahve çünkü öldüğünde uyuyabilirsin."

7. "Zayıf insanları kaçırmak daha kolay. Kek ye ve güvende kal."

7. "Zayıf insanları kaçırmak daha kolay. Kek ye ve güvende kal."

8. "Cildin bu renk ile aynıysa lütfen güneşten uzak dur!"

8. "Cildin bu renk ile aynıysa lütfen güneşten uzak dur!"

9. "Kendi yemeğimi yetiştirmek istiyorum ama pastırma tohumu bulamıyorum."

9. "Kendi yemeğimi yetiştirmek istiyorum ama pastırma tohumu bulamıyorum."

10. "Büyümenin daha uzun süreceğini düşünmüştüm."

10. "Büyümenin daha uzun süreceğini düşünmüştüm."
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11. "Gençken oldukça aptaldım ve yıllarca çalışmanın sonucu artık genç değilim."

11. "Gençken oldukça aptaldım ve yıllarca çalışmanın sonucu artık genç değilim."

12. "Köpekler girebilir. Lütfen çocuklarımızı dışarıda bırakalım."

12. "Köpekler girebilir. Lütfen çocuklarımızı dışarıda bırakalım."

13. Açıklamaya bile gerek yok.

13. Açıklamaya bile gerek yok.

14. "Kimse çizim aileni umursamıyor!"

14. "Kimse çizim aileni umursamıyor!"

15. "Video oyunlarındaki lambalar gerçek elektrik kullanıyor!"

15. "Video oyunlarındaki lambalar gerçek elektrik kullanıyor!"

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