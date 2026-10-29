İzlerken Gözyaşlarınızı Tutamayacaksınız: 29 Ekim’de İzlemeniz Gereken 10 Cumhuriyet Filmi

Russell Crowe'un hem yönettiği hem de başrolünde yer aldığı film, Çanakkale'de üç oğlunu kaybeden Avustralyalı bir babanın onların izini sürmek için Anadolu'ya gelişini anlatıyor.

Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'ın da rol aldığı yapım, savaşa iki tarafın gözünden bakmasıyla dikkat çekiyor.