İzlerken Gözyaşlarınızı Tutamayacaksınız: 29 Ekim’de İzlemeniz Gereken 10 Cumhuriyet Filmi
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Cumhuriyet'in 103. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken bayram akşamını ekran başında geçirmek isteyenler için öneriler de hazır. Atatürk'ün Selanik'teki çocukluğundan Çanakkale siperlerine, Samsun'a çıkıştan Cumhuriyet'in ilanına uzanan bu 10 film, o günleri bir kez daha yaşatıyor. Peki listede hangi yapımlar var?
Atatürk 1881–1919 (2023)
Veda (2010)
Dersimiz: Atatürk (2010)
Mustafa (2008)
Cumhuriyet (1998)
Bir Millet Uyanıyor (1966)
Bir Cumhuriyet Şarkısı (2024)
Çanakkale 1915 (2012)
120 (2008)
Son Umut (2014)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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