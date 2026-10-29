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İzlerken Gözyaşlarınızı Tutamayacaksınız: 29 Ekim’de İzlemeniz Gereken 10 Cumhuriyet Filmi

İzlerken Gözyaşlarınızı Tutamayacaksınız: 29 Ekim’de İzlemeniz Gereken 10 Cumhuriyet Filmi

Atatürk 29 ekim
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 12:12 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 12:16
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Cumhuriyet'in 103. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken bayram akşamını ekran başında geçirmek isteyenler için öneriler de hazır. Atatürk'ün Selanik'teki çocukluğundan Çanakkale siperlerine, Samsun'a çıkıştan Cumhuriyet'in ilanına uzanan bu 10 film, o günleri bir kez daha yaşatıyor. Peki listede hangi yapımlar var?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Atatürk 1881–1919 (2023)

Atatürk 1881–1919 (2023)

Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlanan yapımda Mustafa Kemal'e Aras Bulut İynemli hayat verdi. Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği film, Atatürk'ün Selanik'teki çocukluğundan 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışına kadar olan dönemi anlatıyor.

İki film halinde vizyona giren yapım, büyük prodüksiyonu ve İynemli'nin performansıyla geniş kitlelere ulaştı.

Veda (2010)

Veda (2010)

Zülfü Livaneli'nin yazıp yönettiği Veda, Atatürk'ün hayatını çocukluk arkadaşı ve yaveri Salih Bozok'un gözünden anlatıyor. Film, büyük önderin hayatına en yakınındaki isimlerden birinin hatıralarıyla bakmasıyla öne çıkıyor. Duygusal anlatımı ise izleyenlerin gözünden kaçmıyor.

Dersimiz: Atatürk (2010)

Dersimiz: Atatürk (2010)

Senaryosu Turgut Özakman'a ait olan, Hamdi Alkan'ın yönettiği filmde Atatürk'ü Halit Ergenç canlandırdı. Günümüzde geçen bir öğrenci hikayesiyle Atatürk'ün hayatından kesitleri iç içe anlatan film, özellikle genç izleyiciler için bayram akşamının en keyifli seçeneklerinden biri.

Mustafa (2008)

Mustafa (2008)

Can Dündar'ın belgeseli, Atatürk'ü bir lider olmanın ötesinde, yalnızlıkları ve özel hayatıyla bir insan olarak ele alıyor. Vizyona girdiği dönemde büyük tartışma yaratan belgesel, bugün hâlâ en çok konuşulan Atatürk yapımları arasında yer alıyor.

Cumhuriyet (1998)

Cumhuriyet (1998)

Cumhuriyet'in 75. yılında Ziya Öztan'ın yönettiği yapım, saltanatın kaldırılmasından 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanına uzanan süreci anlatıyor.

Atatürk'ü, Öztan'ın 1994 yapımı Kurtuluş dizisinde de aynı rolü üstlenen Rutkay Aziz canlandırdı. Bayramın anlamını en doğrudan anlatan yapımlardan biri olduğunu söylemek mümkün.

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Bir Millet Uyanıyor (1966)

Bir Millet Uyanıyor (1966)

Senaryosu 1933'te gazeteci Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu tarafından yazılan film, ancak 1966'da beyaz perdeye aktarılabildi. Kartal Tibet'in başrolünde yer aldığı yapım, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Yeşilçam klasiklerinin başında geliyor.

Bir Cumhuriyet Şarkısı (2024)

Bir Cumhuriyet Şarkısı (2024)

Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği film, 1930'ların Türkiye'sinde sanat yoluyla bir kültür devrimi yapmaya çalışan bir grup genci anlatıyor. Hikayenin merkezinde, Atatürk'ün isteğiyle kısa sürede hazırlanan ilk Türk operası Özsoy'un yazılış süreci var.

Salih Bademci'nin Ahmed Adnan Saygun'u, Ertan Saban'ın Atatürk'ü canlandırdığı yapımın kadrosunda Birce Akalay, Ahmet Rıfat Şungar ve Okan Yalabık da yer alıyor. 25 Ekim 2024'te vizyona giren film, Cumhuriyet'in savaş meydanlarının ötesindeki hikayesine odaklanmasıyla dikkat çekiyor.

Çanakkale 1915 (2012)

Çanakkale 1915 (2012)

Turgut Özakman'ın romanından uyarlanan, Yeşim Sezgin'in yönettiği film, Çanakkale'deki kara ve deniz savaşlarını geniş bir perspektiften anlatıyor. Cumhuriyet'e giden yolun en önemli duraklarından biri olan Çanakkale'yi anlamak isteyenler için listenin vazgeçilmezlerinden.

120 (2008)

120 (2008)

Murat Saraçoğlu ve Özhan Eren'in yönettiği film, 1915'te Van'dan cepheye cephane taşımak için yola çıkan 120 çocuğun gerçek hikayesini anlatıyor.

Çocukların zorlu kış şartlarında verdiği mücadele, izleyenleri derinden etkiliyor. Peçeteleri hazır etmekte fayda var.

Son Umut (2014)

Son Umut (2014)

Russell Crowe'un hem yönettiği hem de başrolünde yer aldığı film, Çanakkale'de üç oğlunu kaybeden Avustralyalı bir babanın onların izini sürmek için Anadolu'ya gelişini anlatıyor.

Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'ın da rol aldığı yapım, savaşa iki tarafın gözünden bakmasıyla dikkat çekiyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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