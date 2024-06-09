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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Aden
Aden - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 10:01

Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız. 

Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/funnysigns/t...

Bir önceki içeriğimizi incelemeyi unutmayın:

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1. "Bu üründe yer fıstığı bulunmaktadır."

1. "Bu üründe yer fıstığı bulunmaktadır."

2. "Timsahları uyuşturucu madde ile beslemeyiniz."

2. "Timsahları uyuşturucu madde ile beslemeyiniz."

3. "Yapay zeka üzerine çalışmadan önce doğal aptallık üzerine çalışsak?"

3. "Yapay zeka üzerine çalışmadan önce doğal aptallık üzerine çalışsak?"

4. Açıklama gerektirmeyen tabela.

4. Açıklama gerektirmeyen tabela.

5. "Birileri Amerika'nın kablosunu çekip geri takmayı denedi mi?"

5. "Birileri Amerika'nın kablosunu çekip geri takmayı denedi mi?"
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6. "Asla işe zamanında ulaşamayacaksınız!"

6. "Asla işe zamanında ulaşamayacaksınız!"

7. "Birisi yere dışkısını yaptığı için kapalıyız."

7. "Birisi yere dışkısını yaptığı için kapalıyız."

8. "Bedava kardanadam! Parçaları birleştirmeniz gerekebilir."

8. "Bedava kardanadam! Parçaları birleştirmeniz gerekebilir."

9. "Rahatsız etmeyin. Küçük çimler rüya görüyor."

9. "Rahatsız etmeyin. Küçük çimler rüya görüyor."

10. "Bu kütüphane 1 dolar karşılığı bedava kahve satmaktadır."

10. "Bu kütüphane 1 dolar karşılığı bedava kahve satmaktadır."
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11. "Halıyı yemek kesinlikle yasaktır!"

11. "Halıyı yemek kesinlikle yasaktır!"

12. "Hangisi daha uzun? Mikrodalganın bir dakikası mı? Yoksa koşarken geçen 1 dakika mı?"

12. "Hangisi daha uzun? Mikrodalganın bir dakikası mı? Yoksa koşarken geçen 1 dakika mı?"

13. "Ağzınıza veya anüsünüze koymayınız!"

13. "Ağzınıza veya anüsünüze koymayınız!"

14. "Mezarlıkta avlanmak yasaktır."

14. "Mezarlıkta avlanmak yasaktır."

15. "Satılık gelinlik. Yanlışlıkla sadece bir kez giyilmiştir."

15. "Satılık gelinlik. Yanlışlıkla sadece bir kez giyilmiştir."

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