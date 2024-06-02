Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Kaynak: https://www.reddit.com/r/funnysigns/t...
Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız.
Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Tarçınlı Çörek (gerçek boyu değildir)"
2. Yorumlarınıza açık tabela.
3. "Havuçlar gözünüz için iyi olabilir ama alkol sayesinde çift göreceksiniz!"
4. "Ördekleri binaya almayın. -Burada çalışmıyorlar."
5. "Limon atmayın. (gerçekten bunu sevmiyorlar.)"
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Bu üründe fıstık bulunmaktadır."
7. "Konuşma özgürlüğü olmadan kimler aptal bilemezdik."
8. "Not: kedi sütü kedilerden gelmemektedir."
9. "Dikkat! Geyik geçebilir."
10. "Asla karının seçimlerine gülme, sen de onlardan birisin."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Terlikleri ile beraber görünmez çıplak adam!"
12. "Tabela yapmamı söylediler..."
13. "Kız arkadaşının kalbi kadar soğuk biramız var!"
14. "Kişisel tabela. Okumayınız."
15. "Dikkat ağaçlar hareket etmez."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın