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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Aden
Aden - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 15:01

Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız. 

Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/funnysigns/t...

Bir önceki içeriğimizi incelemeyi unutmayın:

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1. "Tarçınlı Çörek (gerçek boyu değildir)"

1. "Tarçınlı Çörek (gerçek boyu değildir)"

2. Yorumlarınıza açık tabela.

2. Yorumlarınıza açık tabela.

3. "Havuçlar gözünüz için iyi olabilir ama alkol sayesinde çift göreceksiniz!"

3. "Havuçlar gözünüz için iyi olabilir ama alkol sayesinde çift göreceksiniz!"

4. "Ördekleri binaya almayın. -Burada çalışmıyorlar."

4. "Ördekleri binaya almayın. -Burada çalışmıyorlar."

5. "Limon atmayın. (gerçekten bunu sevmiyorlar.)"

5. "Limon atmayın. (gerçekten bunu sevmiyorlar.)"
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6. "Bu üründe fıstık bulunmaktadır."

6. "Bu üründe fıstık bulunmaktadır."

7. "Konuşma özgürlüğü olmadan kimler aptal bilemezdik."

7. "Konuşma özgürlüğü olmadan kimler aptal bilemezdik."

8. "Not: kedi sütü kedilerden gelmemektedir."

8. "Not: kedi sütü kedilerden gelmemektedir."

9. "Dikkat! Geyik geçebilir."

9. "Dikkat! Geyik geçebilir."

10. "Asla karının seçimlerine gülme, sen de onlardan birisin."

10. "Asla karının seçimlerine gülme, sen de onlardan birisin."
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11. "Terlikleri ile beraber görünmez çıplak adam!"

11. "Terlikleri ile beraber görünmez çıplak adam!"

12. "Tabela yapmamı söylediler..."

12. "Tabela yapmamı söylediler..."

13. "Kız arkadaşının kalbi kadar soğuk biramız var!"

13. "Kız arkadaşının kalbi kadar soğuk biramız var!"

14. "Kişisel tabela. Okumayınız."

14. "Kişisel tabela. Okumayınız."

15. "Dikkat ağaçlar hareket etmez."

15. "Dikkat ağaçlar hareket etmez."

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