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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 20:01

Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız. 

Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/funnysigns/t...

Bir önceki içeriğimizi incelemeyi unutmayın:

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1. "BEDAVA (Wi-Fi), (Muhteşem) Bira!"

1. "BEDAVA (Wi-Fi), (Muhteşem) Bira!"

2. "11'inci Dünya Savaşı için anıt."

2. "11'inci Dünya Savaşı için anıt."

3. "Bilge bir doktor bir zamanlar --------- yazdı."

3. "Bilge bir doktor bir zamanlar --------- yazdı."

4. "Duş başı bir kamyon şöförü -yönetim."

4. "Duş başı bir kamyon şöförü -yönetim."

5. "İt (lütfen kapıyı itmeyin.)"

5. "İt (lütfen kapıyı itmeyin.)"
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6. "Çizgili kedileri sevmeyin!"

6. "Çizgili kedileri sevmeyin!"

7. Açıklamaya gerek yok.

7. Açıklamaya gerek yok.

8. "Çılgın Kadın, 3 kilometre"

8. "Çılgın Kadın, 3 kilometre"

9. "Lütfen indirdikten sonra geçmişi temizleyin."

9. "Lütfen indirdikten sonra geçmişi temizleyin."

10. "Dinozorları sürmeyiniz."

10. "Dinozorları sürmeyiniz."
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11. "Kullanılmış vücut parçaları satıyoruz."

11. "Kullanılmış vücut parçaları satıyoruz."

12. "Tekrar 14 yaşıma dönmek ve hayatımı farklı şekillerde mahvetmek istiyorum. (Fikirlerim var.)"

12. "Tekrar 14 yaşıma dönmek ve hayatımı farklı şekillerde mahvetmek istiyorum. (Fikirlerim var.)"

13. "Lütfen hayvanlara parmaklarınızı beslemeyin."

13. "Lütfen hayvanlara parmaklarınızı beslemeyin."

14. "Yeni çalışanlar arkadaşınız, yemek değil."

14. "Yeni çalışanlar arkadaşınız, yemek değil."

15. "Bedava kahve, seksi baristalar ve yalan reklamlar."

15. "Bedava kahve, seksi baristalar ve yalan reklamlar."

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