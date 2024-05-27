Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Kaynak: https://www.reddit.com/r/funnysigns/t...
Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız.
Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.
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1. "BEDAVA (Wi-Fi), (Muhteşem) Bira!"
2. "11'inci Dünya Savaşı için anıt."
3. "Bilge bir doktor bir zamanlar --------- yazdı."
4. "Duş başı bir kamyon şöförü -yönetim."
5. "İt (lütfen kapıyı itmeyin.)"
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6. "Çizgili kedileri sevmeyin!"
7. Açıklamaya gerek yok.
8. "Çılgın Kadın, 3 kilometre"
9. "Lütfen indirdikten sonra geçmişi temizleyin."
10. "Dinozorları sürmeyiniz."
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11. "Kullanılmış vücut parçaları satıyoruz."
12. "Tekrar 14 yaşıma dönmek ve hayatımı farklı şekillerde mahvetmek istiyorum. (Fikirlerim var.)"
13. "Lütfen hayvanlara parmaklarınızı beslemeyin."
14. "Yeni çalışanlar arkadaşınız, yemek değil."
15. "Bedava kahve, seksi baristalar ve yalan reklamlar."
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