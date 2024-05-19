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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Aden
Aden - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 14:01

Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız. 

Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/funnysigns/t...

Bir önceki içeriğimizi incelemeyi unutmayın:

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1. "Kayıp robot süpürge! Isırmaz."

1. "Kayıp robot süpürge! Isırmaz."

'Kocam evin kapısını açınca kaçmış. Sahile kadar onu 4 kilometre takip ettik ama sonra izini kaybettik. Higgings yüzmeyi bilmiyor! Lütfen bize yardımcı olun.'

2. "Otobüsün durması için lütfen tavuğu sıkın."

2. "Otobüsün durması için lütfen tavuğu sıkın."

3. Oldukça yaratıcı bir tabela.

3. Oldukça yaratıcı bir tabela.

4. "Evcil hayvanlar ve diğer yiyecekler yasaktır."

4. "Evcil hayvanlar ve diğer yiyecekler yasaktır."

5. "Yanlış Yol (tepetaklak yazıyor)"

5. "Yanlış Yol (tepetaklak yazıyor)"
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6. "Hayat ne kadar sıkıcı olursa olsun, asla evlenmeyin."

6. "Hayat ne kadar sıkıcı olursa olsun, asla evlenmeyin."

7. "Okul bölgesi. Hız üretin."

7. "Okul bölgesi. Hız üretin."

8. "Bu dükkana girmek istiyorsanız pantolonunuzu belinize kadar çekmenizi rica edeceğiz."

8. "Bu dükkana girmek istiyorsanız pantolonunuzu belinize kadar çekmenizi rica edeceğiz."

9. "Mezarlıkta golf oynamak yasaktır."

9. "Mezarlıkta golf oynamak yasaktır."

10. İronik ve ürpertici duran tabela.

10. İronik ve ürpertici duran tabela.
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11. "İki içecek al ve ikisinin de parasını öde!"

11. "İki içecek al ve ikisinin de parasını öde!"

12. "Dikkat! Alçaktan uçan hava aracı."

12. "Dikkat! Alçaktan uçan hava aracı."

13. "Dün, yarın dedin. Sadece yap - Nike."

13. "Dün, yarın dedin. Sadece yap - Nike."

14. "Beni oraya getirmeyin - Tanrı."

14. "Beni oraya getirmeyin - Tanrı."

15. "Kayarsanız dikkatlice düşün."

15. "Kayarsanız dikkatlice düşün."

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