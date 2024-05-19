Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Kaynak: https://www.reddit.com/r/funnysigns/t...
Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız.
Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.
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1. "Kayıp robot süpürge! Isırmaz."
2. "Otobüsün durması için lütfen tavuğu sıkın."
3. Oldukça yaratıcı bir tabela.
4. "Evcil hayvanlar ve diğer yiyecekler yasaktır."
5. "Yanlış Yol (tepetaklak yazıyor)"
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6. "Hayat ne kadar sıkıcı olursa olsun, asla evlenmeyin."
7. "Okul bölgesi. Hız üretin."
8. "Bu dükkana girmek istiyorsanız pantolonunuzu belinize kadar çekmenizi rica edeceğiz."
9. "Mezarlıkta golf oynamak yasaktır."
10. İronik ve ürpertici duran tabela.
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11. "İki içecek al ve ikisinin de parasını öde!"
12. "Dikkat! Alçaktan uçan hava aracı."
13. "Dün, yarın dedin. Sadece yap - Nike."
14. "Beni oraya getirmeyin - Tanrı."
15. "Kayarsanız dikkatlice düşün."
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