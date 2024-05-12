Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Kaynak: https://www.reddit.com/r/funnysigns/t...
Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız.
Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.
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1. "2 yıl altı aydır 8K çekim yapabiliyorduk. Sonunda bize yetişebildin Apple."
2. "Amerika ülkedeki en iyi ülke!"
3. "Bu lezzetli, buysa şüpheli."
4. "Kamyonları sevmiyor musunuz? Bir şeyler almayı kesin yeter."
5. "Acil durum telefonu bulunmamaktadır. Lütfen burada acil durum yaşamayın."
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6. "Evsiz değilim. Karım 2 saati aşkın süredir markette. Lütfen yardım edin!"
7. "Yetişkinlerin yanında çocuk olması gerekmektedir -yönetim."
8. "Unisex tuvalet."
9. "Hangi din evsizleri daha çok önemsiyor?"
10. "Bir dakikalığına bile durmak yasak!"
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11. "Ne olursan ol sadece ellerini yıkasan yeter."
12. "Lütfen çok yakınıma park etmeyin. Şişmanım..."
13. "Lütfen benimle konuşmayın. Kendime hakim olamayıp sizinle 2 saat boyunca konuşucam ve tezimi bitiremeyeceğim."
14. "Dikkat! Zeb size bir obje atabilir ve çok iyi hedef alıyor."
15. "Grinch Noel'den nefret etmedi! İnsanları sevmiyordu ve bu oldukça makul."
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#1 Davşan taşa sürtmüş dağı s*ktim demiş 🤭😅😅 Sen önce güvenliği sağla 🤦🏻♂️🤦🏻♂️