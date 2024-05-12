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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Aden
Aden - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 11:31

Bu ilginç tabelaları görünce kesinlikle hayatı sorgulayacaksınız. 

Gelin en ilginç 15 tabelayı beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/funnysigns/t...

Bir önceki içeriğimizi incelemeyi unutmayın:

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1. "2 yıl altı aydır 8K çekim yapabiliyorduk. Sonunda bize yetişebildin Apple."

1. "2 yıl altı aydır 8K çekim yapabiliyorduk. Sonunda bize yetişebildin Apple."

2. "Amerika ülkedeki en iyi ülke!"

2. "Amerika ülkedeki en iyi ülke!"

3. "Bu lezzetli, buysa şüpheli."

3. "Bu lezzetli, buysa şüpheli."

4. "Kamyonları sevmiyor musunuz? Bir şeyler almayı kesin yeter."

4. "Kamyonları sevmiyor musunuz? Bir şeyler almayı kesin yeter."

5. "Acil durum telefonu bulunmamaktadır. Lütfen burada acil durum yaşamayın."

5. "Acil durum telefonu bulunmamaktadır. Lütfen burada acil durum yaşamayın."
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6. "Evsiz değilim. Karım 2 saati aşkın süredir markette. Lütfen yardım edin!"

6. "Evsiz değilim. Karım 2 saati aşkın süredir markette. Lütfen yardım edin!"

7. "Yetişkinlerin yanında çocuk olması gerekmektedir -yönetim."

7. "Yetişkinlerin yanında çocuk olması gerekmektedir -yönetim."

8. "Unisex tuvalet."

8. "Unisex tuvalet."

9. "Hangi din evsizleri daha çok önemsiyor?"

9. "Hangi din evsizleri daha çok önemsiyor?"

10. "Bir dakikalığına bile durmak yasak!"

10. "Bir dakikalığına bile durmak yasak!"
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11. "Ne olursan ol sadece ellerini yıkasan yeter."

11. "Ne olursan ol sadece ellerini yıkasan yeter."

12. "Lütfen çok yakınıma park etmeyin. Şişmanım..."

12. "Lütfen çok yakınıma park etmeyin. Şişmanım..."

13. "Lütfen benimle konuşmayın. Kendime hakim olamayıp sizinle 2 saat boyunca konuşucam ve tezimi bitiremeyeceğim."

13. "Lütfen benimle konuşmayın. Kendime hakim olamayıp sizinle 2 saat boyunca konuşucam ve tezimi bitiremeyeceğim."

14. "Dikkat! Zeb size bir obje atabilir ve çok iyi hedef alıyor."

14. "Dikkat! Zeb size bir obje atabilir ve çok iyi hedef alıyor."

15. "Grinch Noel'den nefret etmedi! İnsanları sevmiyordu ve bu oldukça makul."

15. "Grinch Noel'den nefret etmedi! İnsanları sevmiyordu ve bu oldukça makul."

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ömer

#1 Davşan taşa sürtmüş dağı s*ktim demiş 🤭😅😅 Sen önce güvenliği sağla 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️