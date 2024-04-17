Hangi Jennifer Lopez Şarkısısın?
Hangi Jennifer Lopez Şarkısısın?
Hangi Jennifer Lopez şarkısı olduğunu keşfetmek için birkaç soru sormak istiyoruz. Testin sonunda, seni en iyi yansıtan JLO şarkısını açıklayacağız.
Hazırsan, başlayalım!
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1. Mood unu anlatan JLO gifi seç!
2. Yemek yapma konusunda ne kadar başarılısın?
3. Sesin güzel mi onu öğrenelim!
4. Hangi saç modeli ona daha çok yakışmış?
5. Sana göre güzelliğin ana kaynağı nedir?
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6. Bir şeyi çok istersen ne yaparsın?
7. İnsanların senin hakkında ne düşündüğü çok önemli midir?
8. Son olarak, konser fotolarından birini seçmeni istiyoruz!
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