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Hangi Duygusal Bozukluğa Yatkınsın?

Hangi Duygusal Bozukluğa Yatkınsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
11.10.2026 - 22:01
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Hepimizin stres karşısında verdiği tepkiler, duygularını yaşama biçimi ve insanlarla kurduğu ilişkiler birbirinden farklı. Kimi olayları günlerce düşünürken kimi duygularını içine atıyor, kimi ise yaşadığı bir hayal kırıklığını kolay kolay geride bırakamıyor. Bu test, verdiğin cevaplardan yola çıkarak hangi duygusal zorluklara daha yatkın bir davranış örüntüsü gösterebileceğini eğlenceli bir şekilde yorumluyor. Sonuçların bir psikolojik tanı olmadığını ve herhangi bir ruhsal bozukluğu belirleyemeyeceğini unutma.

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1. Beklemediğin bir eleştiri aldığında ne yaparsın?

2. Yakın olduğun biri sana eskisi kadar ilgi göstermiyor. Ne düşünürsün?

2. Yakın olduğun biri sana eskisi kadar ilgi göstermiyor. Ne düşünürsün?

3. Gelecekle ilgili düşündüğünde zihninde en çok ne olur?

4. Bir hata yaptığında kendine nasıl davranırsın?

5. Sevdiğin biriyle tartıştığında...

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6. Bir mesajına uzun süre cevap verilmediğinde...

7. Son zamanlarda kendini kötü hissettiğinde genellikle ne yaparsın?

8. Bir planın son anda iptal edildiğinde...

Kaygı ve Aşırı Düşünme Örüntüsüne Yatkınsın

Senin cevaplarında en çok öne çıkan özellik, zihninin belirsizlik karşısında durmak yerine sürekli cevap araması. Bir olay gerçekleştiğinde yalnızca olan biteni değerlendirmekle kalmıyor, 'Neden oldu?', 'Ya başka bir şey varsa?', 'Bundan sonra ne olacak?' gibi sorularla olayın etrafında uzun süre dolaşabiliyorsun. Özellikle geleceği kontrol edemediğin durumlar seni zorlayabilir. Bir mesajın geç gelmesi, birinin davranışının değişmesi, önemli bir karar vermen veya beklenmedik bir durumla karşılaşman zihninde çok sayıda ihtimal oluşturabilir. Sorun bazen olayın kendisinden çok, olay hakkında ürettiğin senaryoların seni yorması olabilir. Kendine karşı da oldukça eleştirel olabilirsin. Geçmişte yaptığın bir konuşmayı tekrar tekrar hatırlayıp 'Keşke bunu söylemeseydim' diye düşünebilir veya küçük bir hatayı zihninde olduğundan çok daha büyük hale getirebilirsin.

Depresif Duygulanım Örüntüsüne Yatkınsın

Depresif Duygulanım Örüntüsüne Yatkınsın

Senin cevaplarında zaman zaman içe kapanma, motivasyon kaybı, kendini değersiz hissetme veya yaşanan olumsuzlukların moralini uzun süre etkilemesi gibi özellikler öne çıkıyor. Bir şey ters gittiğinde yalnızca o olaya üzülmek yerine, bunun kendinle ilgili daha büyük bir anlamı olduğunu düşünmeye eğilimli olabilirsin. 'Ben neden böyleyim?', 'Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor.' veya 'Bundan sonra ne değişecek ki?' gibi düşünceler zaman zaman zihninde yer kaplayabilir. Özellikle hayal kırıklığı yaşadığında kendini toparlaman diğer insanlara göre daha uzun sürebilir. İnsanlardan uzaklaşmak, planlarını iptal etmek veya eskiden keyif aldığın şeylere karşı isteksizleşmek sana geçici olarak rahatlama sağlayabilir. Ancak bu durum uzun süre devam ettiğinde seni daha fazla yalnızlaştırabilir.

Duygusal Dalgalanma ve Yoğun Tepki Örüntüsüne Yatkınsın

Sen duyguları hafif yaşamayan birisin. Mutlu olduğunda gerçekten mutlu, üzüldüğünde gerçekten üzgün ve öfkelendiğinde gerçekten öfkeli olabiliyorsun. Duyguların bazen oldukça hızlı yükselip davranışlarını etkileyebilir. Özellikle ilişkilerde yaşanan belirsizlikler veya hayal kırıklıkları seni güçlü şekilde etkileyebilir. Bir anda çok yakın hissettiğin birine kısa süre sonra öfkelenebilir veya söylediğin bir şeyin ardından pişmanlık yaşayabilirsin. Senin için duygularını bastırmak her zaman kolay olmayabilir. Bir şey seni rahatsız ettiğinde bunu hemen belli etmek isteyebilir, daha sonra sakinleştiğinde olayın aslında düşündüğün kadar büyük olmadığını fark edebilirsin.

Sağlıklı Duygusal Baş Etme Örüntüsüne Daha Yakınsın

Senin cevaplarında dikkat çeken şey, duygularını tamamen yok saymadan onlarla baş etmeye çalışman. Elbette sen de üzülüyor, kaygılanıyor, sinirleniyor ve hayal kırıklığı yaşıyorsun. Fakat bu duyguların seni tamamen yönetmesine izin vermemeye çalışıyorsun. Bir sorun olduğunda hemen en kötü senaryoya atlamak yerine önce durumu anlamaya çalışabiliyorsun. Bir insan senden uzaklaştığında bunun mutlaka seninle ilgili olmadığını düşünebiliyor, bir hata yaptığında kendini tamamen başarısız ilan etmek yerine hatandan bir şey öğrenmeye çalışabiliyorsun. Bu, hayatında hiç zorlanmayacağın anlamına gelmiyor. Zorlandığın zamanlar elbette olacak. Fakat duyguların ortaya çıktığında onları bastırmak yerine anlamlandırmaya çalışman önemli bir avantaj.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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