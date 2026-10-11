Hangi Duygusal Bozukluğa Yatkınsın?
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Hepimizin stres karşısında verdiği tepkiler, duygularını yaşama biçimi ve insanlarla kurduğu ilişkiler birbirinden farklı. Kimi olayları günlerce düşünürken kimi duygularını içine atıyor, kimi ise yaşadığı bir hayal kırıklığını kolay kolay geride bırakamıyor. Bu test, verdiğin cevaplardan yola çıkarak hangi duygusal zorluklara daha yatkın bir davranış örüntüsü gösterebileceğini eğlenceli bir şekilde yorumluyor. Sonuçların bir psikolojik tanı olmadığını ve herhangi bir ruhsal bozukluğu belirleyemeyeceğini unutma.
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1. Beklemediğin bir eleştiri aldığında ne yaparsın?
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2. Yakın olduğun biri sana eskisi kadar ilgi göstermiyor. Ne düşünürsün?
3. Gelecekle ilgili düşündüğünde zihninde en çok ne olur?
4. Bir hata yaptığında kendine nasıl davranırsın?
5. Sevdiğin biriyle tartıştığında...
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6. Bir mesajına uzun süre cevap verilmediğinde...
7. Son zamanlarda kendini kötü hissettiğinde genellikle ne yaparsın?
8. Bir planın son anda iptal edildiğinde...
Kaygı ve Aşırı Düşünme Örüntüsüne Yatkınsın
Depresif Duygulanım Örüntüsüne Yatkınsın
Duygusal Dalgalanma ve Yoğun Tepki Örüntüsüne Yatkınsın
Sağlıklı Duygusal Baş Etme Örüntüsüne Daha Yakınsın
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