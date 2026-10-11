Hangi Duygusal Bozukluğa Yatkınsın?

Senin cevaplarında zaman zaman içe kapanma, motivasyon kaybı, kendini değersiz hissetme veya yaşanan olumsuzlukların moralini uzun süre etkilemesi gibi özellikler öne çıkıyor. Bir şey ters gittiğinde yalnızca o olaya üzülmek yerine, bunun kendinle ilgili daha büyük bir anlamı olduğunu düşünmeye eğilimli olabilirsin. 'Ben neden böyleyim?', 'Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor.' veya 'Bundan sonra ne değişecek ki?' gibi düşünceler zaman zaman zihninde yer kaplayabilir. Özellikle hayal kırıklığı yaşadığında kendini toparlaman diğer insanlara göre daha uzun sürebilir. İnsanlardan uzaklaşmak, planlarını iptal etmek veya eskiden keyif aldığın şeylere karşı isteksizleşmek sana geçici olarak rahatlama sağlayabilir. Ancak bu durum uzun süre devam ettiğinde seni daha fazla yalnızlaştırabilir.