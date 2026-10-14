Hangi Ceviz Daha İyi? Dev Ceviz Çeşitleri Rehberi ve İnce Kabuklu Chandler Cevizi
Hangi ceviz çeşidi ne sunuyor, Chandler cevizi neden bu kadar konuşuluyor? Kabuk inceliğinden iç oranına kadar merak edilenleri İyiCeviz Bahçesi'nin rehberinden derledik.
Son Güncelleme: 12 Ekim 2026
Ceviz çeşitleri arasında ince kabuğu, açık renkli iç cevizi ve kurutulmuş kabuklu halde yaklaşık 13 gramlık ağırlığıyla öne çıkan Chandler, Kaliforniya kökenli bir çeşit ve Türkiye ikliminde de rahatça yetişebiliyor. Çanakkale Bayramiç'teki İyiCeviz Bahçesi, Kazdağları'nın eteğindeki 204 dönümlük arazisinde yaklaşık 4000 Chandler ağacıyla bu cevizi yetiştiriyor. Yeşilinden soyup doğal ortamda güneşte kuruttuğu 2026 mahsulü ince kabuklu cevizlerini 3, 5 ve 10 kg'lık paketlerde kargo dahil satıyor. Yerli ve yabancı ceviz çeşitlerini, Chandler'ın farkını ve iyi cevizin nasıl seçildiğini aşağıda tek tek anlattık.
Chandler cevizi; ince kabuğu, açık renkli iç cevizi ve yüksek verimiyle bilinen Kaliforniya kökenli bir çeşit.
Yerli çeşitlerden Franquette ve Cisco'ya kadar her cevizin kabuğu, ağırlığı ve iç oranı birbirinden farklı.
İyiCeviz'in yeşilinden soyulup güneşte kurutulan Chandler cevizleri 3, 5 ve 10 kg'lık paketlerle kargo dahil satılıyor.
Üç arkadaşın hayaliyle başlayan İyiCeviz Bahçesi'nin hasatları, takipçilerinden sıcak yorumlar alıyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Chandler cevizi nereden alınır?
Cevap: Chandler cevizi, Çanakkale Bayramiç'te yaklaşık 4000 Chandler ağacıyla üretim yapan İyiCeviz Bahçesi'nin internet sitesinden sipariş edilebiliyor. 2026 yeni mahsul ince kabuklu kuru ceviz; 3 kg, 5 kg ve 10 kg'lık paketlerde, kargo dahil fiyatla satılıyor ve bez keseler içinde karton kolilerle gönderiliyor.
Soru: Chandler cevizi kaç gram gelir?
Cevap: İyiCeviz Bahçesi'nin rehberine göre Chandler cevizi, kurutulmuş ve kabuklu halde yaklaşık 13 gram geliyor. Karşılaştırmak gerekirse aynı koşullarda Franquette yaklaşık 11,5 gram, Fernor yaklaşık 12 gram, sert kabuklu Cisco ise yaklaşık 14 gram.
Soru: Chandler cevizinin dölleyicileri hangileri?
Cevap: Cisco, Franquette ve Fernette, Chandler ceviz ağaçlarının dölleyici çeşitleri arasında. İyiCeviz Bahçesi'nde de yaklaşık 4000 Chandler ağacının yanında, toplamın %7 ile %8'ine denk gelen dölleyici çeşitler bulunuyor.
Soru: Kabuklu ceviz ne kadar süre saklanabilir?
Cevap: İyiCeviz Bahçesi'nin önerisine göre serin, güneş almayan ve nemden uzak bir ortamda saklanan kabuklu ceviz, buzdolabında 6 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor. Kırılmış cevizler porsiyonlar halinde derin dondurucuya konduğunda bu süre bir yıla kadar uzayabiliyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
• Hazır iç ceviz arayanlar: İyiCeviz Bahçesi'nin sitesindeki ürünler kuru kabuklu ceviz olarak satılıyor. Kabuk kırmakla uğraşmak istemeyenler için ilk tercih olmayabilir; yine de Chandler'ın ince kabuğu bu işi epey kolaylaştırıyor.
• Az miktarda almak isteyenler: En küçük paket 3 kg. Birkaç yüz gramlık alım düşünenler için büyük kaçabilir.
• Hemen teslimat bekleyenler: Ceviz sezonluk bir ürün; sitedeki bilgiye göre 2026 mahsulünün gönderileri 26 Ekim Pazartesi itibarıyla başlıyor.
• Ceviz ya da kuruyemiş alerjisi olanlar: Ceviz alerjisi olan kişilerin tüketmemesi gerekir.
Kısacası; ince kabuklu, açık renkli iç cevizli bir çeşit arayan ve cevizini bahçesi belli bir üreticiden almak isteyenler için İyiCeviz Bahçesi'nin Chandler cevizleri göz atmaya değer.
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