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Hangi Ceviz Daha İyi? Dev Ceviz Çeşitleri Rehberi ve İnce Kabuklu Chandler Cevizi

Hangi Ceviz Daha İyi? Dev Ceviz Çeşitleri Rehberi ve İnce Kabuklu Chandler Cevizi

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Onedio Content - Onedio Editörü
14.10.2026 - 15:49
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Hangi ceviz çeşidi ne sunuyor, Chandler cevizi neden bu kadar konuşuluyor? Kabuk inceliğinden iç oranına kadar merak edilenleri İyiCeviz Bahçesi'nin rehberinden derledik.

Son Güncelleme: 12 Ekim 2026

Ceviz çeşitleri arasında ince kabuğu, açık renkli iç cevizi ve kurutulmuş kabuklu halde yaklaşık 13 gramlık ağırlığıyla öne çıkan Chandler, Kaliforniya kökenli bir çeşit ve Türkiye ikliminde de rahatça yetişebiliyor. Çanakkale Bayramiç'teki İyiCeviz Bahçesi, Kazdağları'nın eteğindeki 204 dönümlük arazisinde yaklaşık 4000 Chandler ağacıyla bu cevizi yetiştiriyor. Yeşilinden soyup doğal ortamda güneşte kuruttuğu 2026 mahsulü ince kabuklu cevizlerini 3, 5 ve 10 kg'lık paketlerde kargo dahil satıyor. Yerli ve yabancı ceviz çeşitlerini, Chandler'ın farkını ve iyi cevizin nasıl seçildiğini aşağıda tek tek anlattık.

Chandler cevizi; ince kabuğu, açık renkli iç cevizi ve yüksek verimiyle bilinen Kaliforniya kökenli bir çeşit.

Chandler cevizi; ince kabuğu, açık renkli iç cevizi ve yüksek verimiyle bilinen Kaliforniya kökenli bir çeşit.

Chandler ceviz nedir?

Chandler, Kaliforniya kökenli bir ceviz ağacı çeşidi ve yüksek kaliteli iç ceviz üretmesi, oldukça verimli olmasıyla biliniyor. İyiCeviz Bahçesi'nin Çanakkale Bayramiç'te yetiştirdiği ceviz de tam olarak bu çeşit. Yani market rafında 'Chandler' yazısını görüp ne olduğunu merak edenler için yerli üretim, bahçesi belli bir örnek var.

Chandler cevizinin özellikleri nelerdir?

Chandler cevizinin en belirgin özelliği ince kabuğu; İyiCeviz Bahçesi'nin rehberine göre bu kabuk elle bile kolaylıkla kırılabiliyor. Öne çıkan diğer özellikleri şöyle:

Kabuk: İnce, elle kırılabilir

İç ceviz: Pürüzsüz, açık renkli ve kabuğundan kolayca ayrılan bir yapıda

Ağırlık: Kabuklu ve kurutulmuş halde yaklaşık 13 gram

Verim: Yan dallarda verimli bir çeşit

Ağaç ömrü: İyi bakıldığı sürece 150 ila 400 yıl arası

Dölleyicileri: Cisco, Franquette ve Fernette

İyiCeviz Bahçesi de kendi cevizlerini 'ince kabuklu, sütbeyaz, dolgun' diye tarif ediyor; çünkü Chandler'ın iç cevizi açık renkli ve pürüzsüz bir yapıya sahip.

Chandler cevizi Türkiye'de yetişir mi?

Evet, yetişiyor. İyiCeviz Bahçesi'nin rehberine göre Chandler fidanları Türkiye ikliminde dikime en elverişli türler arasında ve hemen hemen her bölgede bulunuyor. Bahçenin kendisi de bunun canlı örneği: Bayramiç ilçesinin 4 km dışında, Bayramiç-Çan Yolu üzerinde, Çiftlik Köyü'ne bağlı parsellerde kurulu 204 dönümlük arazide yaklaşık 4000 Chandler ağacı var. Ağaçların yanında, toplamın %7 ile %8'ine denk gelen dölleyici çeşitler de bulunuyor; çünkü Chandler'ın verimli olabilmesi için uygun dölleyicilere ihtiyacı var. Bahçenin yeri de rastgele seçilmemiş; arazi koşulları, hava şartları ve sulama imkanları ceviz üretimine uygun bulunduğu için Bayramiç tercih edilmiş.

Yerli çeşitlerden Franquette ve Cisco'ya kadar her cevizin kabuğu, ağırlığı ve iç oranı birbirinden farklı.

Yerli çeşitlerden Franquette ve Cisco'ya kadar her cevizin kabuğu, ağırlığı ve iç oranı birbirinden farklı.

Ceviz çeşitleri nelerdir?

Ceviz, Juglandaceae familyasına ait Juglans regia ağacının meyvesi ve hem Türkiye'de hem dünyada çok sayıda çeşidi bulunuyor. İyiCeviz Bahçesi'nin rehberine göre ceviz ağaçları uzun ömürlü, hızlı büyüyen ve 25-30 metre boya ulaşabilen ağaçlar; kökleri de 3-5 metre derinliğe inebiliyor.

Türkiye'deki yerli ceviz çeşitleri hangileri?

Türkiye'deki yerli ceviz çeşitlerinden bazıları şunlar: Bilecik, Kaman 1, Kaman 4, Kaman 5, Şebin, Şen 2, Yavuz 1, Tokat 1, Maraş 11, Yalova 1 ve Yalova 3. İsimlerin yanındaki sayılar, çeşitlerin farklı özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Aralarındaki en temel farklar ise yetiştirilme şartları ve iç oranları.

Dünyanın en popüler ceviz çeşitleri hangileri?

Farklı iklimlerde yetişen yabancı çeşitler arasında en çok bilinenler şunlar:

Chandler: İnce kabuklu, açık renkli iç cevizli Kaliforniya çeşidi. İyiCeviz Bahçesi'nin ürettiği ceviz.

Franquette: En yaygın çeşitlerden biri. Nisan ortasından sonra uyanıp geç yapraklandığı için donlardan kaçınıyor. Kendiliğinden döllenebiliyor ama Chandler veya Pedro ile daha fazla ceviz veriyor.

Cisco: Franquette'e benziyor ama meyvesi daha büyük. Chandler'ın dölleyicisi olarak kullanılıyor ve düşük rakımlı bölgelerde yetişiyor.

Fernor: 1.000-2.000 metre arasında yetiştiği için yüksek bölgelere uygun. Chandler gibi yan dallarda verimli.

Fernette: Fernor'a benzer büyük ve kaliteli cevizler veriyor. İnce kabuklu ve Chandler için dölleyici.

Pedro: Yarı ince kabuklu, temel olarak dölleyici görevi görüyor. Düşük rakımlı bölgelerde yüksek verim potansiyeli taşıyor.

Hartley: Geç sezonda çiçek açtığı için geç gelişen dölleyicilere ihtiyaç duyuyor. Bakteriyel hastalıklara oldukça duyarlı.

En iyi ceviz çeşidi hangisi?

Tek bir 'en iyi' ceviz yok; doğru çeşit, cevizden ne beklediğinize göre değişiyor. Elle kırılabilen ince kabuk ve kabuğundan kolay ayrılan açık renkli iç ceviz arıyorsanız Chandler öne çıkan seçeneklerden biri; çünkü kabuklu kuru halde yaklaşık 13 gramlık ağırlığıyla Franquette'ten (11,5 g) daha iri, sert kabuklu Cisco'dan (14 g) ise kırması daha kolay. Aşağıdaki tabloda çeşitleri yan yana koyduk:

İyiCeviz'in yeşilinden soyulup güneşte kurutulan Chandler cevizleri 3, 5 ve 10 kg'lık paketlerle kargo dahil satılıyor.

İyiCeviz'in yeşilinden soyulup güneşte kurutulan Chandler cevizleri 3, 5 ve 10 kg'lık paketlerle kargo dahil satılıyor.

İyiCeviz Bahçesi'nin cevizleri nasıl hazırlanıyor?

İyiCeviz Bahçesi'nde Chandler cevizleri ağaçtan toplandıktan sonra yeşil kabuğundan soyuluyor, yıkanıyor ve doğal ortamda güneşte kurutuluyor. Ardından özel tasarım bez keselere konup karton kolilerle gönderiliyor. Satışa sunulan ürün, 2026 yeni mahsul ince kabuklu kuru Chandler ceviz.

Chandler ceviz fiyatları ne kadar?

İyiCeviz Bahçesi'nin sitesinde kuru kabuklu Chandler ceviz üç farklı paketle, kargo dahil fiyatla satılıyor (12 Ekim 2026 itibarıyla):

Kuru Kabuklu Ceviz 3 Kg: 1.450 TL (kilosu yaklaşık 483 TL)

Kuru Kabuklu Ceviz 5 Kg: 1.975 TL (kilosu 395 TL)

Kuru Kabuklu Ceviz 10 Kg: 3.750 TL (kilosu 375 TL)

Hesap kitap sevenler için küçük bir not: 10 kg'lık paket, 3 kg'lık pakete göre kilo başına yaklaşık %22 daha uygun. Sitedeki bilgiye göre gönderiler 26 Ekim Pazartesi itibarıyla başlıyor; güncel duyurular için markanın Instagram hesabı (@iyicevizbahcesi) takip edilebiliyor.

Kabuklu ceviz alırken nelere dikkat edilmeli?

İyi kabuklu ceviz; kabuğu çatlak ya da delik olmayan, boyutuna göre ağır ve dolgun hissettiren cevizdir. İyiCeviz Bahçesi'nin önerdiği kontrol listesi şöyle:

Renk: İç ceviz açık sarı tonlarında olmalı. Koyu lekeli ya da rengi bozulmuş cevizlerden uzak durun, çünkü bu ekşimiş olabileceğine işaret edebiliyor.

Kabuk: Sert olmalı, çatlak veya delik göstermemeli.

Ağırlık ve doku: Boyutuna göre ağır, dokunulduğunda dolgun ve sert hissettirmeli. Hafif ya da yumuşak hissettiren ceviz muhtemelen taze değildir.

Koku ve tat: Küflü ya da ekşimiş koku, acı veya ekşi tat yağların bozulduğunu gösterebilir.

Paketleme: Ceviz nemden, ışıktan ve havadan korunacak şekilde paketlenmiş olmalı. Yırtık ya da açılmış paketlerden kaçının.

Kabuklu ceviz nasıl saklanır?

Ceviz, kabuğu kırılmadan saklandığında tazeliğini daha iyi koruyor. İyiCeviz Bahçesi'nin ürün sayfasındaki saklama önerileri şöyle:

• Serin, güneş almayan ve nemden uzak bir yerde tutun.

• Buzdolabında saklanan kabuklu cevizde bu süre 6 aya kadar uzayabiliyor.

• Kırılmış cevizleri mümkünse cam kavanozda ya da porsiyonlar halinde buzdolabında saklayın.

• Bu şekilde derin dondurucuya konan cevizler bir yıla kadar lezzetini koruyabiliyor.

Ceviz kıracağı olmadan ceviz nasıl kırılır?

İki cevizi avuçlarınızın arasına alıp birinin çıkıntısını diğerinin girintisine denk getirin ve parmaklarınızı yumruk yapar gibi içe doğru bastırın. İyiCeviz Bahçesi'nin rehberine göre cevizin türüne ve tazeliğine bağlı olarak kabuk kolayca çatlıyor; Chandler gibi ince kabuklu çeşitlerde bu iş çok daha pratik.

Üç arkadaşın hayaliyle başlayan İyiCeviz Bahçesi'nin hasatları, takipçilerinden sıcak yorumlar alıyor.

Üç arkadaşın hayaliyle başlayan İyiCeviz Bahçesi'nin hasatları, takipçilerinden sıcak yorumlar alıyor.

İyiCeviz Bahçesi nasıl kuruldu?

İyiCeviz Bahçesi, 2014'te İstanbul'da tarımla uğraşmak isteyen 3 arkadaşın hayaliyle başlayan bir ceviz bahçesi. Kısa sürede 7 kişiye ulaşan ekip, bugün ağırlıklı olarak mühendislerden, ekonomistlerden ve profesyonellerden oluşan 9 ortaklı bir yapıda. Kazdağları'nın dibindeki 45 dönümlük ilk parseli görünce yerlerinin Bayramiç olacağına karar vermişler, ardından komşu parsellerle bahçeyi 204 dönüme çıkarmışlar. Markanın Instagram paylaşımlarına göre ilk ticari hasat 8 Ekim 2022'de başlamış; ilk hasat 25 kişilik bir ekiple yapılmış.

Kullanıcı Yorumları: İyiCeviz Bahçesi hakkında neler söyleniyor?

İyiCeviz Bahçesi'nin Instagram hesabındaki hasat paylaşımlarına gelen yorumlar, en çok cevizin arkasındaki emeğe ve cevizlerin görüntüsüne odaklanıyor. Takipçilerin yazdıklarından bazıları:

💬 'Tüm ekibinize eline sağlık; sonuç çok başarılı ama arkasında ne çok iş, ne kaygıları, büyük emek var.'

💬 'Görsellere göre çok güzel bir iş çıkarıyorsunuz... Hepinizin eline emeğine sağlık.'

💬 'Ay maşallah, çok güzel görünüyorlar. Bereketi bol olsun.'

💬 'Tüm ekibin emeklerine sağlık. Hayırlı, uğurlu ve bereketli bir hasat dilerim.'

Yorumlarda en sık sorulan şeyler ise cevizin cinsi ve kuru fiyatı. Kısaca cevap verelim: İyiCeviz Bahçesi'nde yetişen ceviz Chandler cinsi; kuru kabuklu fiyatları da yukarıdaki listede.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Chandler cevizi nereden alınır?

Cevap: Chandler cevizi, Çanakkale Bayramiç'te yaklaşık 4000 Chandler ağacıyla üretim yapan İyiCeviz Bahçesi'nin internet sitesinden sipariş edilebiliyor. 2026 yeni mahsul ince kabuklu kuru ceviz; 3 kg, 5 kg ve 10 kg'lık paketlerde, kargo dahil fiyatla satılıyor ve bez keseler içinde karton kolilerle gönderiliyor.

Soru: Chandler cevizi kaç gram gelir?

Cevap: İyiCeviz Bahçesi'nin rehberine göre Chandler cevizi, kurutulmuş ve kabuklu halde yaklaşık 13 gram geliyor. Karşılaştırmak gerekirse aynı koşullarda Franquette yaklaşık 11,5 gram, Fernor yaklaşık 12 gram, sert kabuklu Cisco ise yaklaşık 14 gram.

Soru: Chandler cevizinin dölleyicileri hangileri?

Cevap: Cisco, Franquette ve Fernette, Chandler ceviz ağaçlarının dölleyici çeşitleri arasında. İyiCeviz Bahçesi'nde de yaklaşık 4000 Chandler ağacının yanında, toplamın %7 ile %8'ine denk gelen dölleyici çeşitler bulunuyor.

Soru: Kabuklu ceviz ne kadar süre saklanabilir?

Cevap: İyiCeviz Bahçesi'nin önerisine göre serin, güneş almayan ve nemden uzak bir ortamda saklanan kabuklu ceviz, buzdolabında 6 aya kadar tazeliğini koruyabiliyor. Kırılmış cevizler porsiyonlar halinde derin dondurucuya konduğunda bu süre bir yıla kadar uzayabiliyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Hazır iç ceviz arayanlar: İyiCeviz Bahçesi'nin sitesindeki ürünler kuru kabuklu ceviz olarak satılıyor. Kabuk kırmakla uğraşmak istemeyenler için ilk tercih olmayabilir; yine de Chandler'ın ince kabuğu bu işi epey kolaylaştırıyor.

Az miktarda almak isteyenler: En küçük paket 3 kg. Birkaç yüz gramlık alım düşünenler için büyük kaçabilir.

Hemen teslimat bekleyenler: Ceviz sezonluk bir ürün; sitedeki bilgiye göre 2026 mahsulünün gönderileri 26 Ekim Pazartesi itibarıyla başlıyor.

Ceviz ya da kuruyemiş alerjisi olanlar: Ceviz alerjisi olan kişilerin tüketmemesi gerekir.

Kısacası; ince kabuklu, açık renkli iç cevizli bir çeşit arayan ve cevizini bahçesi belli bir üreticiden almak isteyenler için İyiCeviz Bahçesi'nin Chandler cevizleri göz atmaya değer.

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