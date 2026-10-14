Hangi Ceviz Daha İyi? Dev Ceviz Çeşitleri Rehberi ve İnce Kabuklu Chandler Cevizi

Chandler ceviz nedir?

Chandler, Kaliforniya kökenli bir ceviz ağacı çeşidi ve yüksek kaliteli iç ceviz üretmesi, oldukça verimli olmasıyla biliniyor. İyiCeviz Bahçesi'nin Çanakkale Bayramiç'te yetiştirdiği ceviz de tam olarak bu çeşit. Yani market rafında 'Chandler' yazısını görüp ne olduğunu merak edenler için yerli üretim, bahçesi belli bir örnek var.

Chandler cevizinin özellikleri nelerdir?

Chandler cevizinin en belirgin özelliği ince kabuğu; İyiCeviz Bahçesi'nin rehberine göre bu kabuk elle bile kolaylıkla kırılabiliyor. Öne çıkan diğer özellikleri şöyle:

• Kabuk: İnce, elle kırılabilir

• İç ceviz: Pürüzsüz, açık renkli ve kabuğundan kolayca ayrılan bir yapıda

• Ağırlık: Kabuklu ve kurutulmuş halde yaklaşık 13 gram

• Verim: Yan dallarda verimli bir çeşit

• Ağaç ömrü: İyi bakıldığı sürece 150 ila 400 yıl arası

• Dölleyicileri: Cisco, Franquette ve Fernette

İyiCeviz Bahçesi de kendi cevizlerini 'ince kabuklu, sütbeyaz, dolgun' diye tarif ediyor; çünkü Chandler'ın iç cevizi açık renkli ve pürüzsüz bir yapıya sahip.

Chandler cevizi Türkiye'de yetişir mi?

Evet, yetişiyor. İyiCeviz Bahçesi'nin rehberine göre Chandler fidanları Türkiye ikliminde dikime en elverişli türler arasında ve hemen hemen her bölgede bulunuyor. Bahçenin kendisi de bunun canlı örneği: Bayramiç ilçesinin 4 km dışında, Bayramiç-Çan Yolu üzerinde, Çiftlik Köyü'ne bağlı parsellerde kurulu 204 dönümlük arazide yaklaşık 4000 Chandler ağacı var. Ağaçların yanında, toplamın %7 ile %8'ine denk gelen dölleyici çeşitler de bulunuyor; çünkü Chandler'ın verimli olabilmesi için uygun dölleyicilere ihtiyacı var. Bahçenin yeri de rastgele seçilmemiş; arazi koşulları, hava şartları ve sulama imkanları ceviz üretimine uygun bulunduğu için Bayramiç tercih edilmiş.